В храме Екатеринбурга началась панихида по погибшим в ДТП с автобусом

В храме «Большой Златоуст» началась панихида по погибшим в ДТП с автобусом в Екатеринбурге. Богослужение стартовало в 15:00 по местному времени. Об этом сообщила информационная служба «Вести».

Панихиду проводит митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений. Сообщалось, что службы по погибшим будут проходить в храме в течение всего дня.

У здания церкви появился стихийный мемориал. Жители Екатеринбурга начали приносить туда цветы и игрушки в память о жертвах аварии.

ДТП произошло 10 июня. Автобус сначала столкнулся с легковым автомобилем, затем выехал на тротуар, сбил пешеходов и врезался в храм. В результате аварии погибли четыре человека, в том числе ребенок. Еще пятеро пострадали.

Водитель автобуса Икром Камраев позже заявил, что потерял сознание перед аварией. После происшествия следствие начало проверять работу транспортного предприятия, которому принадлежал автобус.

По данным расследования, в компании могли нарушать требования к организации работы водителей: сотрудников якобы лишали необходимого отдыха между выходами на смену. Также были выявлены ошибки при оформлении медосмотров, технических осмотров автобусов и инструктажей персонала.

Кроме того, предприятие не предоставило документы, подтверждающие проверку водителей на употребление алкоголя и наркотических веществ.

После смертельного ДТП управление Следственного комитета России по Свердловской области возбудило два уголовных дела. Водителя подозревают в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть двух и более человек. Дело против директора транспортной компании связано с оказанием услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Следователи продолжают устанавливать все обстоятельства аварии.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что устроившему смертельное ДТП в Екатеринбурге водителю может грозить до десяти лет колонии.

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