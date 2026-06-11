«Ухожу из этой сферы»: сын Гурцкой готовится завершить карьеру стримера

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Сергей Добровинский
Сергей Добровинский Эксклюзив 21 0

Константин изучает юриспруденцию, но онлайн-трансляции остаются для него источником дохода.

Фото, видео: © РИА Новости/Павел Бедняков; 5-tv.ru

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Сын Дианы Гурцкой готовится завершить карьеру стримера

Сын народной артистки России Дианы Гурцкой Константин Кучеренко продолжает зарабатывать на стримах, однако стремится уйти из этой сферы. Об этом он рассказал 5-tv.ru на премии FASHION PEOPLE AWARDS TEENS 2026.

«До этого были (стримы — Прим. ред.), сейчас как-то из этой сферы ухожу, если честно», — поделился молодой человек.

Константин изучает юриспруденцию, но, по его собственному признанию, стипендию не получает, так как не числится среди отличников своего вуза. Стримы пока еще приносят ему доход, который позволяет делать подарки любимой маме.

Ранее сын Гурцкой рассказал 5-tv.ru на том же мероприятии, что родители и дети обязаны заботиться друг о друге. Как будущий юрист, он отметил, что это даже официально прописано в конституции России. По словам Гурцкой, у нее очень заботливый сын, который является для нее настоящей опорой.

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