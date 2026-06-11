В Китае умер старейший азиатский слон Бамо

В Китае в возрасте 65 лет умер старейший азиатский слон Бамо

В Шанхайском зоопарке не стало Бамо — старейшего самца азиатского слона, внесенного в племенную книгу Китайской ассоциации зоопарков. Как сообщает China Daily, животное прожило 65 лет.

Будущий любимец публики появился на свет в Мьянме в 1961 году. Спустя шесть лет его перевезли в Китай, а с 1973 года Бамо жил в Шанхае. За десятилетия он превратился в настоящую достопримечательность зоопарка и завоевал любовь нескольких поколений посетителей.

Сотрудники учреждения вспоминают слона как сообразительного и озорного питомца. Он обожал водные игры, а еще нередко приносил смотрителям сломанные ветки в обмен на любимые угощения — арбузы и кукурузу.

С возрастом здоровье Бамо начало ухудшаться: у него появились проблемы с позвоночником и зубами. Чтобы обеспечить животному достойный уход, специалисты разработали специальную программу содержания пожилых слонов.

Еду для него измельчали и давали небольшими порциями в течение дня. Кроме того, вольеры модернизировали: оборудовали зоны для безопасных осмотров, обновили бассейны, установили песчаные насыпи и мягкие места для отдыха. Один из смотрителей, Лю Чан, признался, что долгие годы начинал утро с проверки состояния Бамо.

«В течение восьми лет мой день начинался с проверки его состояния. Сейчас в моем сердце огромная пустота», — заявил смотритель Лю Чан.

За свою долгую жизнь слон стал отцом восьми детенышей и внес значительный вклад в сохранение популяции азиатских слонов. Как отмечает издание, Бамо застал масштабные изменения в истории Шанхайского зоопарка, который из обычного зверинца превратился в современный научный центр. Разработанные для него методы ухода впоследствии начали использовать по всему Китаю как образцовые стандарты содержания возрастных животных.

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