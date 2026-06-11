Панораму «Оборона Севастополя» будут восстанавливать не менее пяти лет

Работы по восстановлению здания панорамы «Оборона Севастополя 1854–1855 гг.» и знаменитого полотна после атаки ВСУ могут растянуться как минимум на пять лет. Такую оценку в беседе с ТАСС озвучил директор музея обороны Севастополя Михаил Смородкин.

По его словам, ориентиром служит советский опыт реставрации произведения Франца Рубо. Смородкин напомнил, что тогда группе художников потребовалось около трех лет на воссоздание полотна. Учитывая необходимость восстановления не только картины, но и самого здания, сроки могут оказаться значительно больше.

«Сегодня я не могу делать других оценок. <…> То есть от пяти лет, это касается и восстановления здания, и написания полотна», — сообщил он.

К восстановлению панорамы планируют приступить после того, как обстановка позволит безопасно проводить все необходимые мероприятия.

Вражеский дрон прицельно атаковал кровлю музея в ночь на 10 июня. Удар спровоцировал мгновенное возгорание, и огонь быстро распространился по всей площади здания. Прибывшие на место спасатели присвоили пожару четвертый, наивысший ранг сложности.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что пожар в обстрелянном ВСУ здании панорамы «Оборона Севастополя» потушили. Тушение велось при повышенном задымлении и в сложной планировке музейного здания. Спасателям удалось вынести несколько частей полотна знаменитой севастопольской панорамы — к сожалению, они получили значительные повреждения от огня и жара.

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