Флаг России вывесили на стадионе в США перед стартом ЧМ-2026

Флаг России вывесили среди государственных символов других стран на стадионе «Ацтека» в Мехико перед матчем открытия чемпионата мира по футболу 2026

Флаги использовали в качестве части оформления арены перед стартовой игрой турнира. В первом матче чемпионата мира сборная Мексики встретится с командой ЮАР.

При этом сборная России не примет участия в ЧМ-2026. Российские национальные команды и клубы отстранены от турниров под эгидой ФИФА (Международная федерация футбольных ассоциаций) и УЕФА (Союз европейских футбольных ассоциаций) с февраля 2022 года.

Чемпионат мира 2026 года пройдет с 11 июня по 19 июля сразу в трех странах: США, Канаде и Мексике. Групповой этап запланирован на период с 11 по 27 июня.

На этой стадии команды сыграют по три матча по круговой системе. В плей-офф выйдут две лучшие сборные из каждой группы, а также восемь сильнейших команд, занявших третьи места.

Всего на ЧМ-2026 запланированы 104 матча. Это станет рекордным показателем за всю историю чемпионатов мира.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что нужно знать о чемпионате мира по футболу 2026.

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