В Пентагоне произошла утечка опасных материалов, часть здания эвакуировали

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Лилия Килячкова
Лилия Килячкова Срочная новость 56 0

На месте работают пожарные.

Пожарные работают на территории Пентагона

Фото: legion-media/SOPA Images Limited/Alamy Live News

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В Пентагоне временно ограничили доступ к ряду помещений после сообщений о возможной угрозе, связанной с качеством воздуха. Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на источники.

По данным журналистов, внутри здания были перекрыты отдельные этажи и коридоры, а часть сотрудников эвакуировали. Причиной стал «инцидент с опасными материалами».

Представитель Пентагона Шон Парнелл подтвердил, что системы мониторинга зафиксировали отклонения в составе воздуха, из-за чего потребовалось срочно принять меры безопасности.

В здании работает группа специалистов по обращению с опасными веществами и пожарные округа Арлингтон.

Информации о пострадавших, а также о том, какие именно вещества могли быть обнаружены, в настоящее время нет. В ведомстве уточняют, что ситуация находится под контролем, ведется проверка обстоятельств инцидента.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что на втором энергоблоке АЭС «Онагава» на японском острове Хонсю зафиксировали утечку радиоактивных веществ. В турбинном отсеке обнаружили жидкость, которая вытекала через трещину в дренажном баке конденсатного насоса. Реактор на тот момент не эксплуатировался.

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