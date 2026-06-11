Мессенджер МАКС начал тестировать комментарии под постами в каналах

Мессенджер МАКС в тестовом формате запустил функцию комментирования публикаций в каналах. Об этом сообщили 5-tv.ru в пресс-службе платформы.

Благодаря новому инструменту под постами авторов появились кнопки перехода в специальную секцию. В этом разделе пользователи могут оперативно обмениваться мнениями и отвечать на сообщения друг друга.

В пресс-службе МАКС уточнили, что функция станет доступна широкому кругу пользователей уже в ближайшее время. Однако точную дату полноценного запуска обновления представители платформы пока раскрывать не стали.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что мессенджер МАКС стал одним из самых быстроразвивающихся интернет-сервисов. Первый замруководителя администрации главы государства Сергей Кириенко отметил, что Россия теперь среди трех стран с цифровым суверенитетом наряду с США и Китаем.

Он также добавил, что Россия открыта для иностранных технологий и сервисов при условии соблюдения законов и уважения к стране и ее жителям.

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