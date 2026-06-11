Семь человек ранены в результате удара ВСУ по заправке в Брянской области

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Светлана Стофорандова
Светлана Стофорандова Журналист 44 0

В числе пострадавших — 16-летний подросток.

Атака ВСУ на АЗС в Стародубе

Фото: © РИА Новости/Максим Захаров

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Семь человек, включая 16-летнего подростка, получили ранения в результате удара ВСУ по автозаправочной станции (АЗС) в городе Стародуб Брянской области. Об этом сообщил врио губернатора региона Егор Ковальчук в своем канале в мессенджере МАКС.

«Киевские нацисты нанесли удар по автозаправочным станциям в Стародубе. Ранения получили семь человек, среди них 16-летний подросток», — написал он в личном блоге.

Одного из пострадавших уже доставили в Брянск для оказания экстренной медицинской помощи.

«В результате атаки осколками повреждены пять гражданских автомобилей», — добавил Егор Ковальчук.

Ранее 5-tv.ru писал об аналогичном инциденте в Белгородской области, где украинский беспилотник атаковал пассажирский автобус в селе Вознесеновка Шебекинского округа. В результате удара одна женщина скончалась на месте от полученных травм. Еще 11 человек с ранениями доставили в Шебекинскую центральную районную больницу. Сам автобус получил серьезные повреждения.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС

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