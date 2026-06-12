Удар российской «Молнии» в Харьковской области. Лучшее видео из зоны СВО

Расчеты БПЛА самолетного типа «Молния-2» войск беспилотных систем в составе 14-го армейского корпуса группировки войск «Север» уничтожили замаскированные блиндажи и живую силу подразделений ВСУ в Харьковской области. Самые яркие кадры из зоны проведения СВО — смотрите в материале 5-tv.ru.

На кадрах один из расчётов беспилотных летательных аппаратов «Молния-2» в ходе выполнения боевых задач нанес точный удар по заранее разведанным укрепленным блиндажам противника на расстояние более 20 километров. В результате попадания все цели были полностью уничтожены.

Для качественного нанесения удара был задействован спаренный штатный боеприпас с осколочно-фугасной и кумулятивной боевой частью. Данный тип боеприпаса способен не только нанести повреждения укреплению, но и гарантировать уничтожение живой

силы.

Применение ударного БпЛА позволило выполнить боевую задачу без входа в зону действия средств поражения противника. Высокая автономность, помехозащищённость каналов связи и современное оборудование БпЛА «Молния-2» обеспечили успешность выполнения задачи.

Бойцы проходят маршрут от точки запуска до цели на предельно малых высотах.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

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