Не хотел так делать: устроивший ДТП в Екатеринбурге водитель автобуса извинился

Устроивший смертельное ДТП в Екатеринбурге водитель автобуса извинился

Водитель автобуса, обвиняемый в смертельном ДТП в Екатеринбурге, Икромжон Хамраев извинился перед семьями погибших. Кадры из зала суда предоставил корреспондент 5-tv.ru.

«И пострадавших тоже жаль. Я не хотел так. Случайно это. Извините все, я не хотел так делать», — сказал Хамраев.

Водителю была избрана мера пресечения в виде ареста сроком на два месяца.

В столице Свердловской области вечером 10 июня около храма «Большой Златоуст» произошла авария. Автобус сперва столкнулся с легковым автомобилем, а затем оказался за пределами проезжей части и сбил пешеходов.

В результате ДТП погибли четыре человека, в том числе и девятилетняя девочка. Кроме того, еще пятеро получили травмы разной степени тяжести.

По словам водителя, у него «запылился глаз» и разболелась голова, поэтому он перепутал газ с тормозом.

По факту случившегося было возбуждено два уголовных дела. В отношении водителя по статье о нарушении правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц. И в отношении директора транспортной компании ООО «АВТО-НОМ» Алексея Яркова — за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Ленинский районный суд Екатеринбурга отправил под стражу директора транспортной компании ООО «АВТО-НОМ» после смертельного ДТП у храма «Большой Златоуст».

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