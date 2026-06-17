Туристы испугались медведей в горах российского курорта, сбежали в лес и заблудились

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Дарья Орлова
Дарья Орлова 29 0

Спасателям пришлось искать сразу трех человек в районе перевала Медвежьи ворота.

Туристы испугались медведей в горах и заблудились в лесу

Фото: www.globallookpress.com/Dieter Hopf

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Туристы испугались медведей в горах российского курорта и заблудились

На курорте Красная Поляна в Сочи трое туристов заблудились в горах после встречи с медведями. Испугавшись хищников, они бросились в лес и уже не смогли самостоятельно вернуться на маршрут. Об этом сообщила пресс-служба Южного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России в мессенджере МАКС.

Сначала спасатели получили сообщение о пропавшей 25-летней жительнице Москвы. Девушка потерялась в районе перевала Медвежьи ворота на высоте около 1,9 тысячи метров.

Позже в МЧС поступила информация еще о двух заблудившихся туристах в той же местности. Ими оказались 18-летний и 21-летний жители Сочи.

Найти всех троих удалось с помощью звуковых сигналов. Спасатели вывели туристов из горнолесной зоны и доставили в поселок Красная Поляна.

Позже выяснилось, что свои маршруты никто из потерявшихся в МЧС не регистрировал. Туристы рассказали, что свернули в лес из-за страха после встречи с медведями.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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