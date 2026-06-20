Юрист Свечникова: после серьезной пластики может потребоваться заменить паспорт

Возможно паспорт придется заменить после серьезной пластической операции на лице. Об этом RT рассказала ассистент кафедры государственного и муниципального управления РЭУ имени Плеханова Софья Свечникова.

Точного списка процедур, после которых нужно обновлять документ, в законе нет. По словам юриста, значение имеет не название операции, а то, насколько сильно изменилась внешность человека.

«Есть только указание на существенное изменение внешности в связи с болезнью или медицинским вмешательством», — объяснила она.

Заменить паспорт в такой ситуации необходимо в течение трех месяцев. Этот срок предусмотрен законом.

«По сути, причины для замены паспорта связаны с тем, что человека стало просто не узнать», — заметила Свечникова.

Ориентироваться следует на масштаб перемен. Существенными изменениями специалист назвала, например, новый разрез глаз, заметное изменение овала лица или формы носа.

Смена цвета волос или их длины к таким основаниям не относится. Такие изменения внешности, по словам Свечниковой, не считаются существенными с точки зрения законодательства.

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