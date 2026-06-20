Мужчина с ножом напал на людей в ТЦ Краснодара

Вооруженный ножом мужчина напал на посетителей торгового центра West Mall в Краснодаре. По предварительным данным, один человек погиб, еще пятеро получили ранения. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в канале мессенджера МАКС.

Известно, что инцидент произошел в здании торгового центра, в котором также расположен многофункциональный центр. Злоумышленник ворвался внутрь строения и начал наносить удары ножом людям, которые были там.

Уточнялось, что одна из пострадавших женщин скончалась на месте от полученных ранений. Остальным же пострадавшим оказывают всю необходимую медицинскую помощь.

Нападавшего задержали. В настоящее время с ним работают сотрудники правоохранительных органов. Полицейские устанавливают мотивы и все обстоятельства произошедшего.

На месте работают экстренные службы. Следователи и оперативники продолжают разбираться в деталях жестокого преступления.

Ранее, писал 5-tv.ru, подростка убили из-за пакета продуктов в Башкирии. После нападения злоумышленник скрылся вместе с похищенным.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.