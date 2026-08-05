Онколог Астафуров: резкая потеря веса — один из признаков рака

Боль при онкологических заболеваниях приходит не сразу, но существуют другие признаки данной группы недугов. Об этом изданию Life.ru рассказал онколог, химиотерапевт, реаниматолог Сергей Астафуров.

Он пояснил, что болевые ощущения при раке приходят, когда злокачественная опухоль проникает в окружающие ткани и затрагивает нервные окончания. А до этого недуг развивается практически незаметно.

Однако изменения в организме, происходящие из-за этого заболевания, могут вовремя подсказать о необходимости обратиться к врачу. Например, постоянная усталость и отсутствие аппетита. Это объясняется тем, что активность опухолевой ткани требует огромного количества энергии, пояснил медик.

Одновременно перестраивается обмен веществ: организм начинает быстрее расходовать собственные резервы, теряя не только жировую, но и мышечную массу. Некоторые виды опухолей дополнительно выделяют биологически активные вещества. А они уже влияют на аппетит, чувство насыщения и провоцируют воспаление. Все это может привести к резкому снижению веса, заметил Астафуров.

«Если человек за несколько месяцев без изменения питания и уровня физической активности потерял более 5–10% массы тела, особенно если это сопровождается слабостью, снижением аппетита, длительным повышением температуры, ночной потливостью или другими необъяснимыми симптомами, откладывать обследование не стоит», — уточнил онколог.

Он подчеркнул, что чем раньше будет установлена причина подобных изменений, тем оперативнее можно будет начать лечение. Если оно, конечно, потребуется.

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