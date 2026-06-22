Ножницы в небе: пассажир умер после дебоша на рейсе Москва-Омск

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Дарья Орлова
Дарья Орлова Эксклюзив 44 0

Мужчина вел себя агрессивно, экипажу пришлось вмешаться.

Мужчина умер после дебоша на рейсе в Омск детали причины

Фото: 5-tv.ru

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Пассажир умер после дебоша на рейсе Москва-Омск

Пассажир рейса Москва — Омск скончался на борту самолета после дебоша. Как сообщил источник 5-tv.ru, это произошло 21 июня. Дебошир — 37-летний мужчина — во время полета вел себя агрессивно и бегал по салону.

«Во время полета он достал ножницы и напал на пассажиров, а затем попытался прорваться в кабину пилота», — уточнил собеседник.

Чтобы не допустить угрозы для окружающих, пассажира обезвредили. Мужчине связали руки и ноги пластиковыми стяжками. После этого он успокоился, и стяжки с него сняли. Вскоре пассажир потерял сознание и умер. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Работа бортпроводников совсем не похожа на красивую картинку из рекламных роликов. За внешней улыбкой и формой часто скрываются стресс, конфликты и необходимость быстро реагировать на опасные ситуации в салоне. Об этом рассказало издание Daily Mail.

Сотрудники авиакомпаний нередко сталкиваются с пассажирами, которые ведут себя грубо, игнорируют правила безопасности и создают проблемы не только экипажу, но и другим людям на борту. Бывшая бортпроводница Элли Мерфи и пилот Рэйчел Максвелл рассказали, что представление о стюардессах как об «официантах в небе» сильно далеко от реальности.

По словам Максвелл, один из самых шокирующих случаев произошел с женщиной, которая положила младенца на полку для ручной клади. После замечания пассажирка не прекратила опасные действия и позже спрятала ребенка в свертке под сиденьем.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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