Седьмой премьер на подходе: кот Ларри высмеял власти Великобритании

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Дарья Орлова
Дарья Орлова 33 0

Главный хвостатый наблюдатель резиденции снова вышел на связь.

Кот Ларри пошутил об отставке Стармера его пост в соцсети

Фото: www.globallookpress.com/Rick Gold/Capital Pictures

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Кот Ларри в шутку отказался запоминать имена новых британских премьеров

Кот Ларри, живущий в резиденции премьер-министра Великобритании на Даунинг-стрит, пошутил о частой смене глав правительства. Запись появилась 22 июня на его странице в социальной сети X.

«Вскоре мне придется жить при седьмом по счету премьер-министре. Если так будет продолжаться, я перестану пытаться запоминать их имена», — говорится на странице питомца.

Так Ларри отреагировал на ситуацию вокруг премьер-министра Великобритании Кира Стармера, который объявил об отставке. В шутливой форме кот также связал происходящее с появлением у себя новой когтеточки.

Кир Стармер намерен оставить должность лидера правящей Лейбористской партии. Об этом премьер-министр Великобритании заявил 22 июня во время обращения на Даунинг-стрит.

«Каждое мое решение было продиктовано желанием поставить страну, которую я люблю, на первое место. Именно поэтому я уйду с поста лидера Лейбористской партии», — сказал он.

Стармер уточнил, что уже уведомил о своем решении короля Карла III. Политик также поручит Национальному исполнительному комитету лейбористов запустить процесс избрания нового руководителя партии.

Выдвижение кандидатов должно начаться 9 июля и завершиться до летних парламентских каникул. Если претендентов окажется несколько, имя нового лидера планируют определить до возвращения парламента к работе в сентябре.

Сам Стармер участвовать в партийной гонке не намерен. До окончания процедуры он продолжит исполнять обязанности премьер-министра и будет заниматься передачей полномочий будущему преемнику.

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