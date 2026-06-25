Артист и дизайнер осваивают новые сферы и стремятся все делать вместе. Кроме того, они планируют найти место и общим детям!

Впервые о романе популярного актера Павла Деревянко и дизайнера Зои Фуць заговорили еще в 2021 году, когда они вместе появились на публике, но публичное подтверждение прозвучало только в 2024-м. Фуць 35 лет, она приехала в Москву из Красноярска. Сначала продавала импортные наряды, работала в сфере красоты, а потом взялась за развитие собственной марки одежды. Деревянко почти 50, и он в представлении не нуждается — о его успехе говорят полторы сотни кинопроектов и неутихающая востребованность.

Зоя сделала скриншот постельной сцены с участием будущего мужа в сериале «Беспринципные» и отправила ему же как комплимент. Зацепила. Но только через два года артисту удалось добиться красотки-блондинки, ради нее полигамный (по собственным словам) мужчина отказался от всех поклонниц. То, что разрушило первый брак, утверждает Деревянко, второму не грозит. Предложение руки и сердца он сделал красиво — на футбольном стадионе перед матчем «Динамо» и «Акрона». 8 августа 2025 года влюбленные поженились.

Недавно звездная пара представила столичной публике первый общий бизнес-проект — бутик семейного бренда FABZ PRO на Серебрянической набережной. Жена отвечает за творческую часть и стиль, муж — за инвестиции и продвижение. Как рассказала Фуць в беседе с корреспондентом 5-tv.ru, сбылась ее давняя мечта.

Тепло российского юга и сила морозной Сибири: идея бренда стала отражением его основателей

Фото и видео: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов; 5-tv.ru

По словам Зои Фуць, она пробовала себя в моде не раз — создавала одежду для спорта, так называемый мерч для, но обстоятельства долгое время не позволяли сделать что-то абсолютно свое. Однажды остро почувствовав себя сапожником без сапог, дизайнер все же открыла бренд соло и назвала его FABZ. Деревянко тоже искал себя на этой стезе и придумал бренд PABLO D. Многое отвлекало творцов от этих проектов, и их развитие то и дело ставилось на паузу. Со временем они набрались смелости, заручились поддержкой друзей и запустили совместное производство.

«Сначала мы искали партнеров. Как-то было страшно одним в это все входить. Потом мы уже рискнули и начали сами производить. И нашли партнеров, между прочим, вот в этом помещении. То есть мы здесь не одни, кстати. И нас поддерживают как раз друзья. Было бы намного сложнее одним такой большой магазин открывать, и мы благодарны тем, кто нас поддерживает», — поделилась Фуць.

По словам дизайнера, глобальная тема проекта — объединение. Объединение в любви, в отношениях, объединение с природой. Зоя появилась на свет в Сибири, Павел — на юге, и их связь с родными краями стала основой коллаборации. Отсылки можно увидеть, в том числе, в принтах и общих стилевых мотивах в каждой отдельной вещи.

«Это как будто бы было органично, знаете, нас соединить, потому что Зоя этим жила. Она это делала. Я тоже начинал, мне хотелось сделать свой бренд. Там были футболочки с котами, какие-то маловыразительные. И когда мы соединились с Зоей, я понял, что у нее идеальный в этом смысле вкус. Когда она показала мне свои эскизы, показала свои наработки… Я понял, что это идеально, что это просто то, что нужно в наше время, здесь и сейчас», — подчеркнул Деревянко.

«Я всегда думала, что мне нужен динозавр»: Фуць о разнице в возрасте с Деревянко

Фото и видео: ©РИА Новости/Екатерина Чеснокова; 5-tv.ru

У Павла Деревянко на носу юбилей — 2 июля ему исполнится 50 лет. Глядя на моложавого и подтянутого артиста, трудно в это поверить. И он сам отказывается стареть, хотя и принимает каждый новый год жизни с его победами, поражениями, счастливыми моментами и ошибками.

Его избранницу разница в возрасте 15 лет тоже нисколько не смущает. Так или иначе, они оба взрослые люди, они оба родители, у каждого есть прошлое, которое не мешает строить совместное будущее. Зоя раскрывает в Павле новые грани зрелой мужественности, а он уже знает, чего хочет женщина, и с удовольствием это отдает.

«У нас идеальная разница в возрасте. Я всегда думала о том, что мне нужен мужчина такой, я называю их динозаврами. Динозавры, которые вот тех времен: он любит олдскульную музыку, все такое у него простое, не особо ведет Instagram*, хотя и артист при этом. Не люблю, когда вот эти мальчики сами себя снимают постоянно. Вот меня привлекло это», — отметила дизайнер.

По словам Фуць, ей нравится слушать песни, которые возлюбленный напевает по утрам. При этом все эти песни, по ее мнению, старые, ведь они — совершенно ей незнакомы. И тот факт, что благоверный порой разговаривает не самыми актуальными пословицами, кажется Зое просто забавным, но никак не отталкивающим. Суть брака ведь не в лексике, а в сути сказанного друг другу.

«Ну, я распеваюсь в душе обычно, чтобы немножко голос зазвучал», — промурлыкал, как кот Матроскин, в ответ на ее реплики довольный муж.

Седина в бороду или бес в ребро? Деревянко и Фуць не верят в возрастные кризисы и не подводят итогов

Фото и видео: © РИА Новости/Кирилл Зыков; 5-tv.ru

Журналисты не оставляют великовозрастного, но молодого телом и духом Павла Деревянко в покое. К нему привязывают слова «полувековой» и «юбилей», но никак не могут ими смутить. И все пытаются выяснить, какие истины открываются в 50 лет и какие экзистенциальные дилеммы сваливаются на его мускулистые плечи. Артист только смеется, мол, в его возрасте о кризисе «среднего» возраста говорить поздновато. Это тема, скорее, для жены! Но и Фуць отказалась жаловаться на жизнь!

«Мне кажется, что я на пике в 35 вообще, я не чувствую никакого кризиса. Я, наоборот, думаю, как бы справиться со всем, что на меня навалилось. Столько всего вокруг происходит интересного. Мне пока некогда в кризис впадать», — заявила Зоя.

«Кризиса нет, ребята!.. Слава богу, мозг есть. И как-то все это успеваю я в себе прожить и принять», — улыбнулся Деревянко.

«Он выглядит как? Как мальчишка! А чего думать о цифрах? Идеально выглядит мой мужчина», — поддержала его супруга.

В общем, как заключили влюбленные, и после 35, и после 50 жизнь есть! Да, организм тяжелее восстанавливается после вечеринок, поэтому они (оба, кстати) стараются поменьше его нагружать вредными привычками, алкоголем и недосыпом, редко позволяют себе гулять до утра. Особенно, когда заняты творчеством или развитием очередной бизнес-идеи. А то, что Деревянко впору уже дедушкой становиться, супругов не беспокоит. Они и ко внукам готовы, и к новым детям.

«Я жду, но я хочу еще стать папой. Не раз. Ну и да, окей, дедушкой буду с удовольствием», — сказал актер.

«Я думаю, одно другому не мешает. Главное, чтобы они (дети. — Прим. ред.) появились. У нас есть помощники, у нас есть люди, которые в команде помогают. Я не планирую ничего останавливать», — добавила дизайнер.

Супруги подчеркнули, что никто из них еще не прибегал к помощи пластических хирургов, операции — ни одной. А вот все остальные способы поддержания молодости и красоты в ход идут. У артиста и его избранницы есть косметологи, которые следят за их морщинками и своевременно нейтрализуют — укольчиком или массажем. Останавливают гравитацию, как пошутила Фуць. Пара поддерживает строгий распорядок дня, регулярно проходит медицинские обследования, восполняет дефициты витаминов, занимается спортом. Впереди — юбилей в июне, годовщина свадьбы в августе, перманентно — работа и общий бизнес. Чтобы были силы, за здоровьем необходимо следить!

«Отказываться не надо ни от чего. Все у нас гармонично… Я еще смею надеяться, что все-таки бес в ребро, а не седина в бороду», — улыбнулся Деревянко.

«Не было яркой искры»: история любви Павла Деревянко и Зои Фуць несколько раз могла оборваться

Фото и видео: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова; 5-tv.ru

Как признались влюбленные, они не с первого дня относились к своим чувствам с большой серьезностью. А когда временно расставались, даже не находили для этого веской причины. Не возникало и неразрешимых конфликтов — все будто складывалось само собой. Кроме одного — раздельно долго жить не получалось. Дважды они расходились на полгода, Зоя воссоединение при этом не форсировала — инициативу всегда брал на себя Павел.

«А потом на третий раз я уже сделал фигню. Я уже видел, как она отреагировала. И я понял, что это последнее, что если сейчас я ее потеряю, то все, я ее потеряю навсегда… Я понял, что такую женщину я больше не найду», — поделился Деревянко.

Пресса была недалека от правды, когда публиковала слухи о начале романа актера и дизайнера. Действительно, сначала возникла дружба, а потом она переросла в роман. Неспешно и постепенно мужчина и женщина раскрывались и присматривались.

«У нас просто не было яркой искры к друг другу сразу. Что я, что он, у нас как-то ровненько было. Да, хороший, да, хорошая. Но, видимо, когда происходит, оно как вино назревает», — отметила Фуць.

Павел Деревянко более десяти лет состоял в отношениях с юристом Дарьей Мясищевой. Они жили то вместе, то раздельно, родили двух дочерей, но в 2020-м окончательно разошлись. В некоторых интервью актер признавал, что по своей природе полигамен, не скрывал, что он — тот еще гуляка. Светлане Бондарчук, например, он рассказывал, что Мясищева не мучила его расспросами о других женщинах, но все понимала. И однажды строить совместное будущее стало невозможно. В 49 лет он впервые женился и, по собственным словам, завязал с судьбой кота, который гуляет сам по себе.

«Даже мысли об этом нет. У меня уже мысли даже все давно кончились. Они как-то поначалу как-то немножко прыгали туда-сюда. Ну, Зоя сразу дала понять, что с ней это вообще никак не прокатит», — признался актер.

Фото и видео: © РИА Новости/Алексей Филиппов; 5-tv.ru

Звезды планируют взращивать свой бизнес, сниматься в кино, они попробовали себя в качестве участников реалити-шоу «Сокровища императора» — жизнь кипит и бьет ключом. В магазине скоро появятся новые образцы, Фуць уже разрабатывает линейку верхней одежды, новые принты и лекала. Деревянко называет их «привлекала» и готовится поддерживать инициативную избранницу в любом новом деле. В том числе в вопросе пополнения в молодой семье.

«Нам вообще некогда даже просто присесть, увидеться, обняться. У нас и фильмы, и какие-то реалити были недавно, и вот теперь бренд еще будет, проект у нас есть, поэтому нам хватит», — заключила Зоя.

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