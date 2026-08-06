«У нас женсовет»: Долина рассказала, что внучка делится с ней переживаниями об отношениях

Лариса Долина: внучка делится со мной переживаниями об отношениях

Народная артистка России Лариса Долина призналась, что ее 14-летняя внучка Александра не скрывает от семьи переживания, связанные с первой любовью, и обсуждает их с мамой и бабушкой. Об этом певица рассказала корреспонденту 5-tv.ru на фестивале «Звезды Русского Радио в Завидово».

«У нас вообще женсовет. Мы втроем обсуждаем все наши проблемы. У нас нет такого, чтобы они от меня что-то скрывали. Если она что-то хочет сказать, она зовет меня: „Ба, идем, поговорим», — поделилась артистка.

По словам Долиной, Александра не столько просит совета, сколько рассказывает о своих чувствах и переживаниях. Певица отметила, что у внучки уже была первая симпатия. Однако отношения с молодым человеком завершились.

Артистка призналась, что советовала внучке не торопиться с расставанием, поскольку мальчик ей понравился. Несмотря на слова бабушки, окончательное решение Александра приняла самостоятельно.

Долина также рассказала, что внучка отличается жизнерадостным и оптимистичным характером. По словам певицы, девушка не склонна тяжело переживать неудачи и смотрит на жизнь с позитивом, что особенно радует всю семью.

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