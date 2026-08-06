«Есть кому хоронить»: Милославская высказалась о разнице в возрасте с мужем

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Рита Цветкова
Рита Цветкова 40 0

Актриса на восемь лет старше супруга Егора Ушакова.

Как Милославская объяснила выбор мужа на восемь лет моложе

Фото: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова

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Милославская заявила, что ее не смущает восьмилетняя разница в возрасте с мужем

Актриса театра и кино Стася Милославская прокомментировала разницу в возрасте со своим мужем — футболистом Егором Ушаковым. Форвард ЦСКА младше актрисы на восемь лет. Артистка не оставила без внимания критические замечания подписчиков в ее личном блоге.

«А общество у нас что, страшный волк? Чтоб его бояться? Зато меня есть кому хоронить», — пошутила она.

Спортсмен первым написал своей избраннице в соцсетях. Предложение руки и сердца он сделал во время совместной поездки в Турцию в прошлом году на концерте любимого исполнителя Милославской. В июне 2025-го она похвасталась кольцом на безымянном пальце, подтвердив помолвку. Свадьба состоялась через год, молодоженов на торжестве поддержали звездные друзья — актеры Кузьма Котрелев, Филипп Ершов, Александра Бортич и Анфиса Черных.

После бракосочетания пара отправилась в медовый месяц в Португалию на остров Мадейра, с удовольствием делилась романтичными кадрами с побережья Атлантического океана. По словам артистки, направление было выбрано из-за любви ее мужа к португальскому футболисту Криштиану Роналду, который родился на Мадейре.

«Уважаемый Криштиану Роналду, большое вам спасибо за то, что родились в таком красивом месте и за то, что вас так сильно любит Егор, что притащил меня сюда. Иначе бы я никогда не узнала об этом чудо-острове», — писала в своем блоге Милославская.

Ранее в интервью 5-tv.ru актер Павел Деревянко признался, что после свадьбы с дизайнером Зоей Фуць кардинально изменил образ жизни. Он перестал посещать ночные клубы и удалил номера всех бывших возлюбленных, которых, по его словам, было больше ста. Репутации холостяка конец, хотя на предыдущей спутнице Дарье Мясищевой он не женился даже после рождения двух дочерей. Однако Зое удалось убедить его пойти под венец.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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