Мишустин проведет переговоры с Пашиняном в Екатеринбурге

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Элина Битюцкая
Элина Битюцкая 22 0

Они станут продолжением телефонного разговора, инициированного Ереваном.

Мишустин и Пашинян переговоры 6 июля

Фото: POOL/Александр Миридонов/ТАСС

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Председатель правительства РФ Михаил Мишустин 6 июля проведет очные переговоры с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Об этом сообщили в пресс-службе российского кабмина.

«6 июля Михаил Мишустин выступит на пленарном заседании XVI международной промышленной выставки „Иннопром“ — „Индустрия 360: производство без границ“. <…> Также Михаил Мишустин проведет двусторонние встречи с <…> Николом Пашиняном», — говорится в официальном анонсе.

Помимо этого, глава российского правительства запланировал переговоры с премьер-министром Белоруссии Александром Турчиным и главой администрации президента Киргизии Адылбеком Касымалиевым. Однако именно контакты с Ереваном привлекают особое внимание на фоне серьезных разногласий внутри Евразийского экономического союза.

Мишустин и Пашинян 1 июля уже проводили телефонные консультации. Тогда разговор состоялся по инициативе армянской стороны и был посвящен двустороннему торгово-экономическому взаимодействию. Нынешняя встреча в Екатеринбурге призвана закрепить этот диалог на более высоком уровне.

Ситуация вокруг участия Армении в ЕАЭС остается острой. Москва неоднократно сигнализировала о недовольстве политикой официального Еревана. 26 июня официальный представитель МИД России Мария Захарова прямо заявила, что поведение нынешних властей республики нельзя считать добросовестным членством в Союзе.

Она призвала армянское руководство как можно скорее определиться со стратегическим выбором между углублением евразийской интеграции и сближением с Европейским союзом.

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