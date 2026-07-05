Свыше 700 добровольцев ищут двух пропавших школьниц в Туве

В Туве более 700 волонтеров продолжают поиски двух пропавших девочек 12 лет

В Республике Тыва пятые сутки ведутся поиски двух 12-летних девочек, чьи личные вещи — сотовые телефоны и обувь — были обнаружены утром 2 июля на береговой линии Енисея. Об этом сообщили в МЧС Республики Тыва.

К работам с первых часов подключились добровольцы регионального отделения Национального центра помощи пропавшим и пострадавшим детям по Республике Тыва. Координацию поисковых групп осуществляют профильные специалисты. Также участие принимают представители волонтерских объединений.

Ежедневно в оперативный штаб, развернутый в районе коммунального моста Кызыла, прибывают жители региона и представители различных организаций. Сформировано 190 поисковых групп общей численностью свыше 700 человек. Маршруты обследования распределяются с учетом рельефа местности и акватории реки.

В поисках также задействованы ресурсы органов власти, муниципалитетов, общественных объединений, предпринимателей и местных жителей. Они предоставляют транспорт, плавсредства, беспилотные летательные аппараты, топливо и защитное снаряжение, а также организуют доставку воды и питания для участников операции.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что родственники пропавших девочек рассказали о деталях произошедшего. По их словам, вечером взрослые начали звонить детям, однако те не отвечали на звонки. Мать одной из школьниц Алдынай Назын-Чооду сообщила, что девочка находилась с подругой-одноклассницей. Семья вместе с близкими сразу начала поиски по всему Кызылу, одновременно пытаясь дозвониться до детей с вечера.

Она отметила, что в семье не было конфликтов, а дочь всегда отличалась спокойным характером, была жизнерадостной и активно участвовала в школьной жизни. Бабушка второй девочки Марита Чооду подчеркнула, что ранее внучка никогда не уходила из дома без разрешения.

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