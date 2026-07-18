Незаметная угроза: почему молодые клещи могут быть опаснее взрослых

Инфекционист Даева: молодых клещей сложнее заметить, поэтому они опаснее

Молодые особи иксодовых клещей, известные как нимфы, могут представлять серьезную опасность для человека из-за своего небольшого размера. Об этом 5-tv.ru рассказала врач-инфекционист Евгения Даева.

Специалист предупредила, что самостоятельные попытки избавиться от присосавшейся нимфы подручными средствами часто приводят к опасным осложнениям.

«При попытке удаления пинцетом без специального инструмента голова и хоботок часто отрываются и остаются в коже, так как хитиновый покров у нимфы тоньше, а крепление — более плотное. Фрагментация приводит к воспалению, нагноению и увеличивает риск инфицирования, потому что слюнные железы и возбудители остаются в месте укуса», — пояснила Даева.

Молодые клещи, как и взрослые сородичи, являются переносчиками опаснейших инфекций, включая энцефалит и боррелиоз. Из-за небольшого размера нимфы долгое время остаются незамеченными на теле. Инфекционист добавила, что для заражения болезнью Лайма требуется до двух суток нахождения клеща на коже, в то время как вирус энцефалита может передаваться значительно быстрее — иногда уже в первые 15–30 минут.

Для защиты от укусов эффективны специальные акарицидные спреи на основе перметрина, к которым молодые особи особенно чувствительны из-за тонкого хитинового панциря. Для лесных прогулок доктор рекомендовала всегда подбирать светлую закрытую одежду, заправлять брюки в носки, избегать зарослей и каждые два часа проводить осмотр тела.

В случае обнаружения присосавшегося клеща специалист советует обратиться в травмпункт. Использовать масло, пытаться вытащить паразита пальцами или применять другие бытовые методы не рекомендуется.

Ранее 5-tv.ru писал, что врач-кардиолог Александр Мясников считает сдачу снятых с тела клещей на анализ бессмысленной затеей.

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