Суд приговорил журналистку Шипачеву к 12 годам колонии за госизмену

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Сергей Добровинский
Сергей Добровинский 115 0

Также корреспондентку приговорили к 300 тысячам рублей штрафа.

За что журналистку Шипачеву приговорили к 12 годам колонии

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

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Суд в Москве приговорил журналистку Дарью Шипачеву к 12 годам колонии общего режима. Ее обвинили в государственной измене, сообщает ТАСС.

Также корреспондентку обязали выплатить штраф в размере 300 тысяч рублей. Кроме того, к приговору добавили ограничение свободы на один год. Подробности содержания обвинительного заключения неизвестны, закрытый суд прошел в особом порядке.

Известно, что журналистка работала в научной и медицинской тематике. Она сотрудничала с такими изданиями, как РБК, Lenta.ru, «Такие дела», Forbes, Wonderzine и Reminder.

Ранее блогера Илью Ремесло, который обвиняется в распространении фейков о Вооруженных силах России (ВС РФ), направили на обследование в психиатрический институт им. Сербского. Блогер ранее публично высказался против правительства РФ, хотя до этого поддерживал его и даже помогал полиции бороться с нелегальной деятельностью иностранных агентов. Из-за резких высказываний его заподозрили в невменяемости и отправили проверить психику в соответствующее учреждение.

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