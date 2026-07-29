«Единая Россия» формирует стандарт государственной поддержки студенческой семьи

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Борис Сатаров
Борис Сатаров 39 0

Его внедрят в вузах уже с 1 сентября.

Государственная поддержка студенческих семей

Фото: © РИА Новости/Григорий Сысоев

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Новый стандарт государственной поддержки студенческих семей начнет действовать в российских вузах с 1 сентября. Об этом 29 июля на форуме «Территория смыслов» заявила вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова.

По ее словам, «Единая Россия» сформировала предложения для нового «золотого стандарта» поддержки студенческих семей. В вузах планируется создать режим одного окна, где учащиеся смогут получить юридическую и психологическую помощь, а также поддержку при оформлении льгот и пособий.

Кузнецова отметила, что после внесения в Госдуму законопроекта о понятии «студенческая семья» Минобрнауки зафиксировало рост числа таких семей в российских вузах. Документ был принят в первом чтении. При этом в ряде регионов программы помощи начали создавать еще до принятия федеральных решений: студентам предоставляли выплаты, помогали с жильем и компенсировали аренду.

Совместно с Минобрнауки также развиваются меры инфраструктурной поддержки. Комнаты матери и ребенка уже открыты более чем в 300 вузах. Кроме того, «Единая Россия» договорилась с Торгово-промышленной палатой о проведении консультаций для студенческих семей по вопросам регистрации в качестве индивидуальных предпринимателей. Такой формат уже реализуется в 17 пилотных регионах.

Вице-спикер также сообщила, что в партии действует комиссия по защите семьи. Она занимается вопросами поддержки ребенка от рождения до совершеннолетия, включая специальные учебные планы и возможность перехода с очного на заочное обучение.

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