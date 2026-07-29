Холодная угроза: стоматолог рассказала об опасности популярной летней привычки

Стоматолог Узакова: привычка грызть лед из напитков опасна для здоровья

Результатом популярной летней привычки грызть лед могут стать разрушение зубной эмали и серьезные повреждения челюстного сустава. Об этом стоматолог Маргарита Узакова рассказала в беседе с Lenta.ru.

Специалист подчеркнула, что лед является экстремально твердым материалом, для раскусывания которого человеческому организму требуется приложить усилия, значительно превышающие привычное жевательное давление.

В результате в височно-нижнечелюстном суставе возникает избыточное напряжение, способное спровоцировать патологические изменения в этой области.

Дополнительный вред здоровью наносит резкий температурный контраст, возникающий в ротовой полости. По словам медика, такие перепады вызывают появление микротрещин на эмали, которые невозможно заметить невооруженным глазом, а также приводят к видимым сколам.

«Если вам нравится хруст, замените лед на яблоки или морковь. Ледяные напитки лучше пить через соломинку, чтобы минимизировать контакт зубов с экстремальным холодом», — посоветовала стоматолог.

Подобные меры предосторожности помогут сохранить целостность коронок в летний период. Особое внимание врач уделила психологическим и физиологическим причинам такого поведения.

Неодолимое желание разгрызать ледяные кубики в медицине называют пагофагией, и зачастую это не просто странная наклонность, а специфический симптом железодефицитной анемии.

Тем, кто постоянно испытывает подобную тягу, Узакова рекомендовала посетить не только стоматологический кабинет, но и терапевта. Своевременный базовый чекап, включающий проверку уровня гемоглобина и ферритина, поможет выявить скрытые проблемы в работе организма и вовремя начать необходимое лечение.

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