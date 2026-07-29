Холодная угроза: стоматолог рассказала об опасности популярной летней привычки

|
Дарья Орлова
Дарья Орлова 42 0

Желание охладиться может привести к серьезным проблемам с челюстью и дефициту железа.

Вредно ли грызть лед для напитков последствия для зубов

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Стоматолог Узакова: привычка грызть лед из напитков опасна для здоровья

Результатом популярной летней привычки грызть лед могут стать разрушение зубной эмали и серьезные повреждения челюстного сустава. Об этом стоматолог Маргарита Узакова рассказала в беседе с Lenta.ru.

Специалист подчеркнула, что лед является экстремально твердым материалом, для раскусывания которого человеческому организму требуется приложить усилия, значительно превышающие привычное жевательное давление.

В результате в височно-нижнечелюстном суставе возникает избыточное напряжение, способное спровоцировать патологические изменения в этой области.

Дополнительный вред здоровью наносит резкий температурный контраст, возникающий в ротовой полости. По словам медика, такие перепады вызывают появление микротрещин на эмали, которые невозможно заметить невооруженным глазом, а также приводят к видимым сколам.

«Если вам нравится хруст, замените лед на яблоки или морковь. Ледяные напитки лучше пить через соломинку, чтобы минимизировать контакт зубов с экстремальным холодом», — посоветовала стоматолог.

Подобные меры предосторожности помогут сохранить целостность коронок в летний период. Особое внимание врач уделила психологическим и физиологическим причинам такого поведения.

Неодолимое желание разгрызать ледяные кубики в медицине называют пагофагией, и зачастую это не просто странная наклонность, а специфический симптом железодефицитной анемии.

Тем, кто постоянно испытывает подобную тягу, Узакова рекомендовала посетить не только стоматологический кабинет, но и терапевта. Своевременный базовый чекап, включающий проверку уровня гемоглобина и ферритина, поможет выявить скрытые проблемы в работе организма и вовремя начать необходимое лечение.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+19° Атмосферное давление 756 мм рт. ст.
Относительная влажность 73%
79.36
0.66 90.21
0.58
Под тенью двух затмений: гороскоп для знаков зодиака на август 2026

Последние новости

20:08
Тело скончавшегося после нападения ученого РАН Зезина могут эксгумировать
19:45
«Не трогай меня»: Бородина жестко осадила Боню после выпада о внешности
19:37
Юрист рассказал об условиях безопасного использования Telegram в России
19:30
Собянин: в Москве при раскопках нашли фрагменты древних музыкальных инструментов
19:22
В Подмосковье нашли тело пропавшей женщины в сумке посреди поля
19:16
Без детей: в России изменили бланки загранпаспортов

Сейчас читают

Подосиновики, подберезовики, белые грибы в начале августа: как их правильно выбрать
Маленьким государствам выгоднее оставаться вне ЕС — спикер парламента Грузии
В Бангладеш живой угорь пробил отверстие в кишечнике рыбака
Самые несчастливые даты рождения: как числа влияют на судьбу человека

Интересные материалы

🪐Гороскоп на август 2026 года для знаков зодиака — видео
Гороскоп на деньги на август 2026 для знаков зодиака: видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на август 2026 — видео
Любовный гороскоп на август 2026 для знаков зодиака — видео