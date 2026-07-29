Ползком на борт: инвалиду не помогли при посадке на авиарейс в Екатеринбурге

Инвалиду не помогли при посадке на авиарейс в Екатеринбурге

В аэропорту Кольцово в Екатеринбурге пассажир с ограниченными возможностями здоровья был вынужден самостоятельно ползти по трапу к борту самолета. Видео с произошедшим 28 июля появилось в социальных сетях.

Мужчина страдает несовершенным остеогенезом — наследственным заболеванием, при котором из-за нарушения выработки коллагена кости становятся хрупкими. Пассажир впервые летел рейсом авиакомпании «Уральские авиалинии» в Москву. По его словам, при оформлении перелета он сообщил о необходимости помощи при посадке, поскольку не может передвигаться самостоятельно, и получил заверения, что сопровождение будет предоставлено.

«Мы подошли на стойку регистрации, сказали, что у нас будет инвалидная коляска, нам необходима помощь в погрузке. Нам сказали, что нам помогут, но, понятно, что это надо было делать заранее, но они сказали, что помощь будет, так или иначе», — рассказал мужчина «Известиям».

Он отметил, что во время посадки вместе с сопровождающим ожидал своей очереди и не пытался пройти вперед других пассажиров. Однако необходимая помощь оказана не была, поэтому ему пришлось самостоятельно добираться до входа в самолет.

После посадки мужчина отказался от помощи бортпроводников при перемещении к креслу и самостоятельно прошел по салону.

В пресс-службе аэропорта Кольцово заявили, что пассажирам предлагали помощь еще во время регистрации, однако агент по обслуживанию маломобильных граждан был запрошен только перед вылетом. В аэропорту сообщили, что к выходу на посадку направили амбулифт и сотрудника для сопровождения, но к моменту их прибытия пассажиры уже самостоятельно покинули здание терминала и сели в перронный автобус.

Представители аэропорта сообщили о проведении проверки обстоятельств произошедшего, чтобы не допустить повторения подобных ситуаций.

Ранее 5-tv.ru писал, о том, как изменится порядок обслуживания авиапассажиров.

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