Без детей: в России изменили бланки загранпаспортов

В России изменили бланки загранпаспортов и отменили внесение данных о детях

МВД России сообщило об изменении формы заграничных паспортов и правил их заполнения. В ведомстве уточнили, что из бланков исключат неиспользуемые графы, а с 2027 года в документы родителей перестанут вносить данные о детях.

Как сообщили в пресс-центре МВД РФ, из документов уберут поля «Личный код» и «Учетная запись», поскольку эти сведения больше не применяются при оформлении загранпаспортов.

Кроме того, обновят машиносчитываемую часть документа. Новые обозначения будут соответствовать требованиям Международной организации гражданской авиации. В кодах появятся дополнительные символы: PP для обычного загранпаспорта гражданина России, PD для дипломатического и PO для служебного документа. Ранее использовались обозначения P, D и S.

Отдельное изменение вступит в силу с января 2027 года. С этого момента в заграничные паспорта родителей перестанут вносить сведения о несовершеннолетних детях.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Литва планирует ограничить въезд для россиян и белорусов, которые не осуждают СВО. Власти страны намерены уделить особое внимание представителям сфер культуры, образования и спорта.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.