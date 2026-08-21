Прокуратура просит 400 часов исправительных работ для комика Слепакова*

|
Сергей Добровинский
Сергей Добровинский 19 0

Артиста обвиняют в уклонении от обязанностей иноагента.

Какое наказание назначат иноагенту Слепакову*

Фото: ИЗВЕСТИЯ/СПОРТ-ЭКСПРЕСС/Александр Федоров

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Прокуратура просит для комика Семена Слепакова* наказание в виде 400 часов исправительных работ заочно за уклонение от обязанностей иноагента. Об этом сообщило ТАСС со ссылкой на заседание суда.

«Прошу назначить Слепакову наказание в виде обязательных работ сроком на 400 часов», — заявил прокурор.

На Слепакова два раза в течение 2026 года заводили административное дело за нарушение установленного порядка деятельности иностранного агента. Находясь не в России, он выкладывал в соцсети посты без обязательной плашки.

Санкция предусматривает не только исправительные работы, но и лишение свободы на срок до двух лет. В РФ Слепаков заочно арестован и находится в розыске. Сам же он свою вину не признает.

Комик был признан иноагентом в апреле 2023 года за свои высказывания против СВО, а также оскорбления в адрес граждан и правительства России.

* — включен в реестр иностранных агентов РФ.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+16° Атмосферное давление 759 мм рт. ст.
Относительная влажность 75%
83.36
-1.77 96.73
-1.82
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 21 августа, для всех знаков зодиака

Последние новости

13:07
До появления признаков: как выявить деменцию раньше, чем ее заметят врачи
13:00
Идет в самое сердце: чем клубника может быть полезна для сосудов
12:51
Восемь человек арестовали за попытку атаковать дронами завод в Подмосковье
12:47
Выследили с БПЛА: охотники застрелили медведя, растерзавшего туристку на Алтае
12:40
Собянин: в ОЭЗ «Технополис Москва» до конца года введут десять объектов
12:32
Прокуратура просит 400 часов исправительных работ для комика Слепакова*

Сейчас читают

Не взятка: что можно подарить учителю на 1 сентября, не нарушив закон
Захарова иронично прокомментировала украинские санкции против «Маши и Медведя»
Как не попасть на мошенника: риелтор назвала четыре признака недобросовестного агента
Будут расти до заморозков: как продлить плодоношение огурцов и собирать урожай дольше

Интересные материалы

Удары ВС РФ по Украине — атака на Одесскую ТЭЦ
Гороскоп на деньги на август 2026 для знаков зодиака: видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на август 2026 — видео
Любовный гороскоп на август 2026 для знаков зодиака — видео