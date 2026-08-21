Опять «собирают на шторы»: что делать, если в школе необоснованно требуют деньги

О денежных поборах в школе можно сообщить в прокуратуру и Рособрнадзор

Если в школе с родителей учеников требуют необоснованные денежные взносы и угрожают, те могут обратиться сначала к директору, а затем — в управление образования, в прокуратуру или же в Рособрнадзор. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на депутата Государственной думы Дмитрия Гусева.

«В случае давления со стороны школы или родительского комитета спокойно объясните, что такие сборы не являются обязательными» — сказал он.

Если давление продолжается, нужно составить официальное заявление руководителю учебного заведения и потребовать объяснить основания для сбора денег. Если директор молчит, нужно писать в местное управление образования, либо в надзорные и правоохранительные органы — в прокуратуру или Рособрнадзор.

«Родители вправе отказаться от участия в сборе средств, и это не должно отражаться на отношении к ребенку», — добавил Гусев.

То же самое касается перевода средств на личный счет учителя или представителя родительского комитета — это незаконно и родитель вправе отказаться выполнять данное требование.

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