Звезда «Интернов» показала себя без грамма косметики и шокировала фанатов

Звезда «Интернов» Светлана Пермякова показала свою красоту без макияжа

Актриса Светлана Пермякова, известная по роли медсестры Любы из сериала «Интерны», показала, как она выглядит без макияжа. Фото артистка опубликовала на своем канале в мессенджере Telegram.

На живописном кадре звезда стоит с кружкой, предположительно, свежезаваренной матчи. Вокруг нее — зелень и умиротворяющая деревенская идиллия.

«Отдых, у себя в имении, наконец. Доброе утро», — написала она с интонацией российской дворянки.

Артистка ранее сбросила 25 килограммов и вновь продемонстрировала свою натуральную красоту. Поклонники были шокированны образом звезды. Они отметили, что актриса выглядит замечательно.

В прошлом Светлана Пермякова уже показывала свои фото без мейкапа. После одного из них пользователи сравнили ее со звездой Голливуда Шэрон Стоун. Многих покорило продемонстрированное «Любой из Интернов» чувство стиля, уверенность в себе и независимость от общественного мнения.

На одном из фото артистка показала себя за рулем автомобиля. Действительно, в свои 54 года она светится зрелой, естественной и подлинно аристократической красотой. Подчеркивает «новую искренность» ее обновленного образа будто бы нарочито казуальный гардероб.

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