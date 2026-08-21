Лекарства нет: в Европе зафиксирована вспышка тяжелой инфекции из-за сыра

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Дарья Орлова
Дарья Орлова 40 0

Специалисты предупреждают о рисках употребления мягких сыров и готовых салатов.

Вспышка инфекции в Европе причина источник заражения

Фото: www.globallookpress.com/ Paul Williams - Funkystock; 5-tv.ru

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Daily Mail: в Европе зафиксирована вспышка тяжелой инфекции из-за козьего сыра

Во Франции зарегистрирована вспышка криптоспоридиоза — это заболевание представляет собой серьезную угрозу, так как эффективного медикаментозного лечения на данный момент не существует. Болезнь вызывается паразитом Cryptosporidium parvum, число выявленных случаев выросло почти в восемь раз. Об этом сообщило издание Daily Mail.

Исследователи связывают распространение инфекции с употреблением козьего сыра из непастеризованного молока и фасованного салата латук.

В период с января по сентябрь количество инфицированных подскочило с привычных 20 до 166 человек. Ученые установили, что две крупные вспышки охватили 76 пациентов. Первая была связана с фермерскими молочными продуктами, а вторая — с готовой зеленью из супермаркетов.

Паразит попадает в организм человека через загрязненную воду или пищу, вызывая изнурительную диарею, которая может привести к опасному для жизни обезвоживанию.

В Великобритании ежегодно фиксируется около 4000 случаев заражения. Агентство по безопасности здравоохранения Великобритании (UKHSA) отмечает, что микроорганизмы часто встречаются в экскрементах животных и могут находиться не только в продуктах, но и на поверхностях в сельской местности, например, на фермерских воротах или обуви.

Особую группу риска составляют дети в возрасте от одного до пяти лет, а также люди, работающие с домашним скотом. Помимо расстройства кишечника, симптомы включают боли в животе, рвоту, лихорадку и резкую потерю веса.

Ситуация осложняется тем, что в Европе отсутствуют строгие правила обязательной проверки пищевых продуктов на наличие этого конкретного паразита.

Эксперты также напоминают о недавнем инциденте в Девоне, где загрязнение водопроводной воды привело к болезни более 140 человек, за что местная водная компания была оштрафована на крупную сумму. Параллельно в Британии фиксируют случаи циклоспороза, связанные с поставками салата из Мексики.

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