Экс-полицейский застрелил жену на парковке аэропорта в Анталье

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Светлана Стофорандова
Светлана Стофорандова Журналист 38 0

Сейчас правоохранители ведут с ним переговоры.

Что известно о стрельбе в аэропорту Антальи

Фото: www.globallookpress.com/Mustafa Kaya

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Бывший сотрудник полиции застрелил жену на парковке второго терминала аэропорта Антальи. Об этом сообщил турецкий телеканал NTV Haber.

После произошедшего мужчина остался на месте преступления. Полиция начала переговоры с ним и пытается убедить его добровольно сдаться.

После стрельбы пассажиров и сотрудников аэропорта отвели в безопасное место, а движение в районе парковки временно ограничили.

Сотрудники правоохранительных органов сейчас выясняют все обстоятельства случившегося.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что в турецком городе Батман произошло вооруженное нападение, в результате которого погибли член Центрального районного совета Партии справедливости и развития (AK Parti) Мехмет Дирек, его сын, а также племянник.

По данным местных СМИ, неизвестные открыли огонь по мужчинам на территории городского кладбища Асри. После случившегося полиция оцепила район и начала поиск нападавших, изучая записи с камер видеонаблюдения.

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