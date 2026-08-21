Семену Слепакову* заочно назначили 400 часов обязательных работ

Суд заочно назначил 400 часов обязательных работ комику Семену Слепакову* по делу об уклонении от исполнения обязанностей иностранного агента. Об этом сообщил корреспондент 5-tv.ru из зала суда.

Ранее защита артиста просила прекратить уголовное дело, заявив, что он больше трех лет не живет в России, не получал судебных повесток и не участвовал в допросах. Комик утверждает, что обвинение ему непонятно.

Следственный комитет России завершил расследование дела в отношении юмориста 9 июля. Слепаков дважды в течение года привлекался к административной ответственности. По версии следствия, находясь за пределами России, он продолжал публиковать материалы в социальных сетях без обязательной отметки о статусе иностранного агента.

Семен Слепаков был признан иностранным агентом в апреле 2023 года. Основанием стали его публичные высказывания против СВО, а также оскорбления в адрес граждан и правительства России.

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* — включен в реестр иностранных агентов РФ.