В Петербурге фигуранты дела об убийстве ректора СПбГУСЭ Викторова предстали перед судом

Сегодня суд в Петербурге выносит приговор еще двум фигурантам громкого дела об убийстве ректора Александра Викторова. Он погиб от рук киллеров 14 лет назад прямо у своего дома. По версии следствия, мужчина раскрыл схему, через которую деньги вуза утекали на чужие счета. Как раскрывали убийство и почему главный фигурант так и не предстал перед судом — расскажет корреспондент «Известий» Тимур Ширгалеев.

Сегодня в зале суда — финальная глава истории, которая началась еще осенью 2012 года. В коридоре заседания ждут родственники подсудимых. Все — в медицинских масках, чтобы скрыть лица от камер. Такую же маску хотели передать Елене Рогалевой, но судья не разрешил.

В зал подсудимую заводят под конвоем и в наручниках. Алексей Смирнягин ждет своего появления перед судом в инвалидном кресле, скрывая лицо за черной маской. Еще недавно по этому делу они были свидетелями. Сегодня сами оказались на скамье подсудимых — их обвиняют в организации расправы над ректором Александром Викторовым.

С 2008 года он возглавлял Санкт-Петербургский государственный университет сервиса и экономики (СПбГУСЭ). Вечером 5 сентября 2012 года Викторов вместе с супругой подъехал к своему дому во Всеволожске. Как только они вышли из машины, раздались выстрелы. Ректор погиб на месте, а его жена получила ранение.

На этих кадрах убийца Андрей Елисеев в деталях рассказывает, как совершал преступление. Всего было три исполнителя: один организует, другой за рулем, третий стреляет.

Следствие быстро вышло на исполнителей. Андрей Елисеев получил 13 лет, его сообщник Вячеслав Макаров — 9,5. Еще 17 лет получил Виталий Ковалев — посредник между заказчиком и киллерами.

Следствие вышло и на самого заказчика — им оказался Василий Соловьев, проректор вуза и сын предыдущего ректора. Викторов выяснил схему, по которой деньги за обучение студентов выводились из вуза через структуры, подконтрольные Соловьеву. В 2021 году Соловьев получил заочно 18 лет колонии строгого режима. К тому моменту он уже скрылся и сейчас находится в розыске.

А спустя несколько лет следствие пришло к выводу, что организовать расправу могли Елена Рогалева и Алексей Смирнягин — люди из окружения Соловьева. По версии следствия, именно через Рогалеву проректор вышел на Смирнягина, а тот помог найти исполнителей. В 2024 году их задержали уже как подозреваемых в организации убийства.

В июне этого года коллегия присяжных признала их виновными в подстрекательстве и пособничестве убийству Викторова. А сегодня суд определит им наказание.

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