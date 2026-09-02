Ищите подсказки: астролог рассказала, каким будет период до середины сентября

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Лилия Килячкова
Лилия Килячкова Эксклюзив 35 0

Ближайшие недели могут оказаться значимыми для многих людей.

Фото, видео: 5-tv.ru

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Астролог Сафронова: затменный период продлится до середины сентября

Затменный период, во время которого могут происходить важные изменения и поворотные события в жизни людей, продлится до середины сентября. Об этом в беседе с 5-tv.ru рассказала астролог Алина Сафронова.

По словам специалиста, такой период наступает после затмений и длится около двух недель. Последнее затмение произошло 28 августа, поэтому сейчас люди могут находиться в состоянии повышенного внимания к происходящим событиям.

«Мы еще находимся в таком судьбоносном периоде, это называется затменный период. Это момент, когда могут происходить какие-то важные осознания, решения, изменения, повороты судьбы», — сказала Сафронова.

Астролог отметила, что в такие периоды важно наблюдать за происходящим и обращать внимание на возможные подсказки. По ее словам, затменные периоды случаются дважды в год и могут сопровождаться разными изменениями в жизни людей.

Она добавила, что подобные события не стоит разделять на хорошие и плохие, поскольку они могут просто менять привычный ход жизни. По словам Сафроновой, в такие периоды одни люди могут принимать решения о смене работы, открытии бизнеса или завершении отношений, а другие — сталкиваться с неожиданными поворотами судьбы.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что астролог Андрей Харрис рассказал, какие знаки зодиака ждут перемены осенью 2026 года. По словам специалиста, завершение парада планет и период осеннего равноденствия могут стать временем переосмысления и новых возможностей. Некоторые представители зодиакального круга смогут укрепить финансовое положение, а другим предстоит столкнуться с внутренними противоречиями и важными решениями.

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