«Моя мечта сбылась»: стало известно, как прошли последние часы жизни Соседова

|
Светлана Стофорандова
Светлана Стофорандова Журналист 413 0

Телеведущий успел провести в Нерюнгри короткое время, прежде чем погиб.

Что делал Сергей Соседов в Якутии

Фото: www.globallookpress.com/Bulkin Sergey

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
Умер Сергей Соседов

Организатор конкурса в Якутии рассказал о последних часах жизни Сергея Соседова

Музыкальный критик Сергей Соседов умер спустя несколько часов после прибытия в Нерюнгри, куда он приехал возглавить жюри конкурса «Жемчужина Дальнего Востока 2026». Организатор мероприятия Виктор Беззубов рассказал о последних минутах жизни телеведущего в программе «Ты не поверишь!» на федеральном канале.

По словам Беззубова, дорога в Якутию оказалась для Соседова долгой: сначала он провел более семи часов в самолете, а затем еще около 14 часов добирался на машине из Благовещенска. В гостиницу телеведущий приехал глубокой ночью.

«Я его в четыре утра встретил здесь на ресепшене в отеле. Спрашиваю: „Сережа, сильно устал? Дорога долгая была“. Он мне уникально ответил: „Дорога — это пустяк“. Моя мечта сбылась. Я приехал в Якутию», — вспомнил организатор.

После заселения Соседов отправился спать. Утром он решил прогуляться, а вернувшись в гостиницу, сообщил Беззубову, что хочет переодеться и спуститься вниз.

Именно на лестнице произошло падение, ставшее роковым. По словам организатора, Соседов сорвался с третьей ступеньки и рухнул спиной на каменный пол.

«Мы на камерах смотрели, это страшно. Он просто вот навзничь летел. Вот только там не видно ног и не понятно: то ли он споткнулся, то ли поскользнулся», — рассказал он.

Телеведущий ударился затылком и сразу потерял сознание. При этом видимых повреждений головы не было. После происшествия сотрудники гостиницы вызвали скорую помощь.

По словам Беззубова, состояние Соседова быстро ухудшилось: у него начало прерываться дыхание, а находившиеся рядом люди пытались оказать ему помощь до приезда врачей.

«Скорая моментально приехала. То есть в течение пяти минут. Тут же поставили в известность главу города, он созвал консилиум врачей больницы. Консилиум решил, что его необходимо оперировать», — сообщил мужчина.

Соседова доставили в больницу, где операция продолжалась около трех часов. Однако спасти телеведущего не удалось. По словам Беззубова, спустя несколько часов после хирургического вмешательства он скончался.

После трагедии в ряде СМИ появилась версия, что причиной падения мог стать оторвавшийся тромб. Организатор конкурса эту информацию опроверг.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Сергей Соседов скончался 23 сентября в возрасте 58 лет. Тело журналиста доставят из Якутии в Москву 28 сентября. По словам организатора Виктора Беззубова, сейчас согласовывается рейс с посадкой в Новосибирске для дозаправки, а перелет займет около десяти часов.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

Тема:
Умер Сергей Соседов
27 сент
«Он был незаменим»: коллеги вспомнили, каким был Сергей Соседов
26 сент
Названа причина смерти Сергея Соседова
25 сент
Записи камер показали момент падения Сергея Соседова
25 сент
«Называли все мои данные»: маму покойного Соседова донимают мошенники
25 сент
Тонкий, но смелый: звезды вспомнили внезапно умершего Соседова на 30-летии СТС
25 сент
«Сбылась моя мечта»: Сергей Соседов был счастлив приехать в Якутию
25 сент
Последние часы жизни: новые детали трагедии с Сергеем Соседовым
24 сент
«Он был светлячком»: Ольга Зарубина рассказала, каким был Сергей Соседов
24 сент
Потеряла мужа, а теперь и сына: как будет жить 90-летняя мать Сергея Соседова
24 сент
Мэр Нерюнгри рассказал, как умер Сергей Соседов
+12° Атмосферное давление 763 мм рт. ст.
Относительная влажность 83%
84.34
-0.57 95.87
-1.02
На деньги и любовь: лунный календарь маникюра на октябрь 2026 для знаков...

Последние новости

17:12
«Кричал и плакал»: сын держал голову погибшего отца после стрельбы в Волгограде
16:58
За незаконный вылов раков в России придется платить в 15 раз больше
16:34
Швейцарцы отказались от вечного нейтралитета
16:18
«Моя мечта сбылась»: стало известно, как прошли последние часы жизни Соседова
16:04
Сладкоежкам не грозит: почему полный отказ от сахара может навредить
15:39
«Он был незаменим»: коллеги вспомнили, каким был Сергей Соседов

Сейчас читают

Товары одной категории россияне скупают на маркетплейсах
«Главное — энергия»: Кузенкина о сложностях в работе комедийного артиста
«Реализуемое чудо»: Слава Копейкин мечтает о любви вне сказки
Что такое цифровой рубль и чем он отличается от криптовалюты и наличных: простое объяснение

Интересные материалы

Гороскоп на деньги сентябрь 2026 для знаков зодиака: видео
Любовный гороскоп на сентябрь 2026 для знаков зодиака: видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на сентябрь 2026 — видео
Что такое цифровой рубль: как пользоваться, зачем нужен