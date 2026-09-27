«Моя мечта сбылась»: стало известно, как прошли последние часы жизни Соседова

Организатор конкурса в Якутии рассказал о последних часах жизни Сергея Соседова

Музыкальный критик Сергей Соседов умер спустя несколько часов после прибытия в Нерюнгри, куда он приехал возглавить жюри конкурса «Жемчужина Дальнего Востока 2026». Организатор мероприятия Виктор Беззубов рассказал о последних минутах жизни телеведущего в программе «Ты не поверишь!» на федеральном канале.

По словам Беззубова, дорога в Якутию оказалась для Соседова долгой: сначала он провел более семи часов в самолете, а затем еще около 14 часов добирался на машине из Благовещенска. В гостиницу телеведущий приехал глубокой ночью.

«Я его в четыре утра встретил здесь на ресепшене в отеле. Спрашиваю: „Сережа, сильно устал? Дорога долгая была“. Он мне уникально ответил: „Дорога — это пустяк“. Моя мечта сбылась. Я приехал в Якутию», — вспомнил организатор.

После заселения Соседов отправился спать. Утром он решил прогуляться, а вернувшись в гостиницу, сообщил Беззубову, что хочет переодеться и спуститься вниз.

Именно на лестнице произошло падение, ставшее роковым. По словам организатора, Соседов сорвался с третьей ступеньки и рухнул спиной на каменный пол.

«Мы на камерах смотрели, это страшно. Он просто вот навзничь летел. Вот только там не видно ног и не понятно: то ли он споткнулся, то ли поскользнулся», — рассказал он.

Телеведущий ударился затылком и сразу потерял сознание. При этом видимых повреждений головы не было. После происшествия сотрудники гостиницы вызвали скорую помощь.

По словам Беззубова, состояние Соседова быстро ухудшилось: у него начало прерываться дыхание, а находившиеся рядом люди пытались оказать ему помощь до приезда врачей.

«Скорая моментально приехала. То есть в течение пяти минут. Тут же поставили в известность главу города, он созвал консилиум врачей больницы. Консилиум решил, что его необходимо оперировать», — сообщил мужчина.

Соседова доставили в больницу, где операция продолжалась около трех часов. Однако спасти телеведущего не удалось. По словам Беззубова, спустя несколько часов после хирургического вмешательства он скончался.

После трагедии в ряде СМИ появилась версия, что причиной падения мог стать оторвавшийся тромб. Организатор конкурса эту информацию опроверг.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Сергей Соседов скончался 23 сентября в возрасте 58 лет. Тело журналиста доставят из Якутии в Москву 28 сентября. По словам организатора Виктора Беззубова, сейчас согласовывается рейс с посадкой в Новосибирске для дозаправки, а перелет займет около десяти часов.

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