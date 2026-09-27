«Он был незаменим»: коллеги вспомнили, каким был Сергей Соседов

Соседова назвали незаменимым участником «ВИА Суперстар!»

Музыкальный критик Сергей Соседов — незаменимый участник команды «ВИА Суперстар!». Об этом заявили его коллеги в эфире программы «Центральное телевидение» на федеральном канале.

По словам ведущего музыкального шоу Вадима Такменева, резкая манера Соседова и его бескомпромиссные оценки нравились далеко не всем зрителям. На телеканал поступали просьбы убрать критика из эфира, однако команда проекта решила оставить его в программе, считая важной частью шоу.

«Было много требований убрать Соседова с экрана, но мы этого не делали, потому что считали, что он незаменим. Он выдающийся представитель шоу-бизнеса из числа музыкальных критиков», — отметил Такменев.

Певец Стас Пьеха тоже поделился своими воспоминаниями о Соседове. По его мнению, он был человеком, который за пределами съемочной площадки сильно отличался от своего экранного образа.

Артист отметил, что критик мог быть эпатажным и резким перед камерами, но в обычной жизни оставался очень тонким и ранимым человеком.

«Мы его берегли. Он был очень тонким и ранимым, несмотря на весь свой эпатаж. Возможно, в кадре происходил какой-то экшен, но за кадром мы всегда дружили», — рассказал Пьеха.

По словам артиста, Соседов был неотъемлемой частью команды «Суперстара», поэтому представить дальнейшие выпуски без него коллегам особенно тяжело.

Телеведущая Лера Кудрявцева также призналась, что до сих пор не может принять внезапную смерть музыкального критика. По ее словам, команда должна была встретиться с Соседовым и вместе обсуждать премьеру нового сезона.

«Сережа должен быть сейчас с нами, обсуждать премьеру „Суперстара“. Но его нет, просто нет… В голове не укладывается», — сказала Кудрявцева.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Сергей Соседов скончался 23 сентября в возрасте 58 лет. По данным экспертизы, причиной смерти стали последствия падения в гостинице в Нерюнгри — перелом основания черепа, кровоизлияние и отек мозга.

Соседов находился в Нерюнгри для участия в конкурсе «Жемчужина Дальнего Востока 2026», где должен был возглавить жюри.

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