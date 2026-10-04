Шерсть зимой, лен летом: как собрать базовый мужской гардероб

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София Головизнина
София Головизнина Журналист 22 0

Синтетические добавки помогают одежде дольше сохранять форму и облегчают уход.

Фото: © РИА Новости/Рамиль Ситдиков

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Стилист Леушина: пиджак из шерсти должен быть в гардеробе любого мужчины

Мужской гардероб стоит подбирать с учетом времени года и свойств тканей: в холод нужны плотные и утепленные вещи, а в жару — легкие натуральные материалы. Об этом порталу Газета.ру рассказали генеральный директор мультибрендового бутика мужской одежды «Гранди Марки» Александр Комаров и стилист Ирина Леушина.

«Зимой и осенью основу составляют вещи из шерсти, плотного трикотажа, вельвета, фланели. Обязательны пальто, куртка, водолазка или джемпер, утепленные брюки, кожаные ботинки или обувь из замши», — отметил Комаров.

При выборе одежды он рекомендовал присмотреться и к смесовым тканям. Натуральные волокна делают вещи комфортными, а синтетические компоненты повышают износостойкость материала, упрощают уход и помогают сохранять форму.

Летнюю базу Леушина предложила составлять из льна, хлопка и шелка. В нее можно включить рубашки, футболки, брюки из смесовых тканей, лоферы или кеды. При этом складки на льняной одежде стилист считает естественной особенностью материала, которая придает образу непринужденность.

Часть вещей пригодится в разные сезоны. Среди них — джинсы, базовые рубашки белого и голубого цветов, однотонные футболки и пиджак из гладкой шерсти средней плотности. Из обуви к универсальным вариантам эксперт отнесла минималистичные кожаные кеды и лоферы.

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