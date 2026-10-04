Европа превращается в военный блок

Издание The Irish Times опубликовало конфиденциальные документы — это официальные обращения от разных стран в Еврокомиссию с предложениями, что сделать в первую очередь, чтобы сформировать полноценный оборонный, как они его называют, европейский союз. Понятно, против кого.

В Европе не уверены, что Штаты прикроют их союзников по альянсу, если дело дойдет до большого конфликта, это, во-первых, а во-вторых гонка вооружений привлекает самих европейцев возможностью перезапустить промышленность. Новые военные заказы — это новые инвестиции.

В понедельник Еврокомиссия одобрила первые пять программ, на которые пойдут общие военные еврофинансы. Я поясню, в чем тут важность.

До этого каждая страна ЕС тратила на свою оборону столько, сколько могла, стремясь достичь стандартов НАТО, при этом Франция закупала французское оружие и технику, Германия — немецкое, шведы — шведское, по крайней мере стремились, и получался «оружейный зоопарк».

Так вот, новшество в том, что теперь на общие деньги будут создавать общие унифицированные военные продукты, например дроны, которые будут все вместе и закупать. И, что особенно важно, НЕ в США.

Американцев это немного беспокоит, и главком войск НАТО в Европе уже предупредил, что не надо создавать параллельных альянсу структур.

Предупреждают о том, что надо хорошенько подумать, и страны, далекие от этой ситуации, те, что, так сказать, «над схваткой». Очень яркой получилась речь президента Казахстана, который был с визитом в Германии. Его слова прозвучали, я бы сказал, шокирующе для принимающей стороны.

«У меня очень хорошие взаимоотношения с президентом Путиным. Я считаю его выдающимся государственным деятелем. И сегодня я с достаточно большой убежденностью говорил, что президент Путин как государственный деятель, как руководитель России – наиболее приемлемая политическая фигура, как это ни странно, может быть, для вас звучит, и для Центральной Азии, включая Казахстан, и для Европы, и для всего мира», — подчеркнул президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

Россия не только не собирается нападать на Европу, о чем не раз уже было заявлено. Напротив, она готова выступать гарантом безопасности во всей Евразии.

Казахстану, к слову, в начале 2022 года именно Москва помогла остановить беспорядки в стране. И готова помогать соседям дальше. Благо военный опыт большой.

Что и показали масштабные учения, завершившиеся в пятницу на полигоне Чебаркуль. Всего по стране было задействовано 47 тысяч военнослужащих. Конкретно на Чебаркуле — шесть тысяч, из них каждый третий с боевым опытом СВО. Сценарий учений — отражение агрессии. Отбивали город. Причем противник успел окопаться, штурмовать приходилось хорошо укрепленные позиции. И здесь-то как раз пригодился боевой опыт: разведку и первые удары проводили дронами, штурмовики выдвигались частично по подземной трубе, все же помнят операцию «Поток» по освобождению Курской области, частично на мотоциклах. Огромное количество беспилотников и в воздухе, и на земле.

Рядом с нами, что важно, полноценные воинские контингенты шести государств: Белоруссии, Киргизии и Таджикистана — это понятно, но также Китая, Пакистана и Монголии. И 33 страны в наблюдателях. Было что посмотреть.

Владимир Путин, наблюдавший за активной фазой с командного пункта, сформулировал дипломатический итог так: общение военных разных стран «укрепляет доверие между государствами». Это не только про текущий момент, это на будущее.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.