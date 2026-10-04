Народный художник России Шалва Бедоев умер в возрасте 85 лет

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Борис Сатаров
Борис Сатаров 34 0

В своих произведениях живописец обращался к осетинской истории и мифологии.

Умер народный художник России Шалва Бедоев умер

Фото: rah.ru/Российская академия художеств

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Народный художник России Шалва Бедоев скончался в возрасте 85 лет. Его смерть 4 октября подтвердили ТАСС в Северо-Осетинском государственном университете имени К. Л. Хетагурова (СОГУ), где он много лет преподавал.

По информации источника «Известий», тело живописца обнаружили в московской мастерской без признаков насильственной смерти. В университете рассказали, что ранее внуки забрали Бедоева в столицу, после чего поддерживать с ним связь стало сложнее. Дата и место похорон пока не сообщаются.

Бедоев родился 15 октября 1940 года в южноосетинском селе Большой Монастер. В 1969 году окончил Институт живописи, скульптуры и архитектуры имени И. Е. Репина, получив специальность «станковая живопись». Одним из его преподавателей был народный художник СССР Евсей Моисеенко.

С начала 1970-х годов работы Бедоева представляли на всесоюзных, всероссийских и международных выставках. Значительное место в его творчестве занимали история и мифология Осетии. Среди известных картин — «Сбор винограда», «Амазонка», «Осетинская сказка», «Уасгерги», «Легенда о золотом яблоке» и «Царство амазонок».

Живописец возглавлял первую кафедру изобразительного искусства в СОГУ. В 1993 году ему присвоили звание профессора, в 2007-м он стал академиком Российской академии художеств. Звание народного художника России Бедоев получил в 2019 году. Также он был народным художником Северной и Южной Осетии.

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Народный художник России Шалва Бедоев умер в возрасте 85 лет

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