Два пассажирских судна затонули после столкновения на реке Конго

Два судна с пассажирами столкнулись и затонули на реке Конго в Демократической Республике Конго в ночь с 3 на 4 октября. По предварительным данным, есть погибшие. Об этом сообщает радиостанция Okapi.

Происшествие случилось в районе населенного пункта Нгомбе-Луколела в Экваториальной провинции. Оба судна были полностью заполнены пассажирами. Обстоятельства, при которых произошло столкновение, пока не выяснены.

После аварии удалось спасти около 30 человек. Некоторые пассажиры числятся пропавшими без вести. Точное количество жертв на данный момент неизвестно.

На месте затопления судов продолжаются поисково-спасательные работы. Официальные сведения о числе погибших и пострадавших еще не обнародованы. Информация о спасенных и пропавших пассажирах приводится радиостанцией, которая сообщила о ночном столкновении на реке.

Ранее 5-tv.ru писал, что жертвами автоаварии с участием пассажирского автобуса на юге Каира стали шесть человек, еще восемь получили ранения. В агентстве Ahram Online заявили, что трагедия произошла на трассе Вади-эль-Натрун между египетской столицей и ее пригородом Хелвана. Известно, что транспортное средство, следовавшее из района Аль-Хосари, столкнулось с грузовиком.

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