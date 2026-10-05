Миссия США по спасению космической обсерватории обернулась полным провалом

Весь мир, вероятно, совсем скоро станет свидетелем того, как в атмосфере сгорают два миллиарда долларов Илона Маска. На грани катастрофы оказалась летающая космическая обсерватория. Она стремительно теряет орбиту и падает на Землю.

Ученые предположили, что из строя ее вывели вспышки на Солнце. Все попытки американских инженеров спасти уникальное оборудование — провалились.

Почему все пошло не по плану и есть ли риски для землян — выяснил корреспондент «Известий» Захар Акопов.

Это могла быть невероятно успешная операция космического масштаба, про которую Голливуд наверняка снял бы кассовый блокбастер. Но на деле американская миссия по спасению летающей обсерватории Swift обернулась провалом.

«Мы построили и испытали совершенно новый аппарат Link. Но уже в космосе из-за проблем с системой ориентации и системой связи ему не удалось захватить и переместить Swift», — сказал главный научный руководитель космической обсерватории Swift, астрофизик-исследователь в Центре космических полётов имени Годдарда НАСА Брэд Сенко.

Аппарат Link должен был выступить в качестве космического буксира и вернуть ценную для астрофизиков обсерваторию на безопасную высоту. Ее запустили еще в 2004 году для обнаружения и изучения гамма-всплесков: самых мощных взрывных явлений во Вселенной. Но за 22 года солнечная активность и атмосфера практически прибили аппарат к Земле.

«К сожалению, топлива не хватило. Произошли технические ошибки, а сам спутник работал недостаточно хорошо, чтобы спасти Swift. Он приблизился на 12 км, но этого оказалось недостаточно, чтобы поднять его орбиту», — сказал профессор Гарвардского университета Ави Леб.

«По данным аналитиков, на околоземной орбите находится около 15 тыс. искусственных спутников. Они ежедневно теряют высоту из-за частиц атмосферы, которые срабатывают как тормоза. Чтобы не снижаться, нужны двигатели коррекции как, например, на МКС. Но если закончится топливо или произойдет поломка, финал неизбежен — стремительное пике в атмосферу», — сказал корреспондент.

Из-за просчетов частных американских компаний и команды НАСА уже к концу года научная миссия стоимостью почти $2 млрд просто сгорит при падении. За последние годы это далеко не первый провал ученых США.

«В НАСА не ожидали, что так сильно раздуется атмосфера, то есть столь мощные будут вспышки на солнце. Но Илон Маск потерял существенно больше. Он потерял около 20 спутников», — сказал ведущий научный сотрудник Института космических исследований РАН Натан Эйсмонт.

Сюда же можно добавить неоднократные взрывы на старте ракеты Falcon от SpaceX. К слову, в августе из-за очередных просчетов ее же обломки рухнули на поверхность Луны.

«Финансирование НАСА урезается, идет увольнение людей. Тут и санкции против России тоже многое сыграли. Американские власти проводят целенаправленную политику по сокращению научной части исследования космоса, инвестируя в военные или в двойные технологии», — отметил почетный доктор наук Российской Академии Естествознания Сергей Чумаков.

Пока в медийном пространстве очевидные проблемы Хьюстон преподносит как достижения, Китай без пафоса стремительно развивает свои космические технологии.

«Впечатляет китайская программа создания коммерческих ракет. Мы все наслышаны о коммерческих ракетах Илона Маска и Джеффа Безоса. Но у Китая не менее амбициозная программа. И эти ракеты летают регулярно, но просто получают меньше рекламы», — подчеркнул директор Института космических исследований РАН, академик РАН Анатолий Петрукович.

«То, что мы действительно сейчас наблюдаем — это ускоряющееся стремление Китая действительно бросить вызов нашему лидерству», — заявил адъюнкт-профессор Института космической политики Университета Джорджа Вашингтона Питер Хейз.

Россия не соперничает, а сотрудничает с Китаем. Международная научная лунная станция тому подтверждение. Работа по созданию необходимой инфраструктуры и ее развертыванию уже началась.

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