Опоила и воспользовалась: 38-летнюю британку обвинили в совращении подростка

|
Рита Цветкова
Рита Цветкова 30 0

Обвиняемая отрицает сексуализированное насилие и все, что рассказал мальчик.

Британка напоила ребенка пивом и склонила его к сексу

Фото: © РИА Новости/Табылды Кадырбеков

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Lancs Live: 38-летнюю жительницу Великобритании обвинили в совращении подростка

В Великобритании судят 38-летнюю Кирсти Слейтер, которую обвиняют в совращении мальчика младше 16 лет. Об этом сообщают журналисты Lancs Live.

По словам подростка, однажды ночью он остался наедине со Слейтер. Он выпил пива, почувствовал туман в голове и попросил женщину научить его целоваться. Слейтер согласилась. После первого поцелуя мальчик снова выпил, и женщина предложила ему потрогать ее грудь. Затем, как утверждает подросток, она занялась с ним сексом.

«Я чувствовал себя растерянно. Это было сюрреалистично», — заявил он.

После произошедшего Слейтер, по словам мальчика, попросила держать это в тайне. Однако он чувствовал себя слишком плохо и рассказал обо всем психологу. Предполагаемая совратительница отрицает все обвинения.

Ранее, писал 5-tv.ru, лондонский учитель предстал перед судом по обвинению в девяти изнасилованиях ученицы. Он начал проявлять интерес к девушке, когда ей еще не было 16 лет.

Во время дополнительных занятий в школьной кладовке он совершил насилие, позже просил у нее откровенные фото. Уйдя из школы, педагог пригласил бывшую ученицу домой и заявил, что хочет ребенка, после чего снова совершил насилие. Он переводил девочке деньги, что заметил ее отец.

Также 5-tv.ru сообщал, что в Волжске разыскивают 47-летнего мужчину, подозреваемого в насилии над восьмилетней девочкой. Он был знаком с семьей и помогал матери, поскольку отец девочки погиб на СВО. Женщина сама отправила дочь навстречу растлителю.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+8° Атмосферное давление 770 мм рт. ст.
Относительная влажность 58%
83.48
0.23 94.32
-0.21
Гороскоп за партой: чему каждый знак зодиака может научить остальных

Последние новости

8:40
Силы ПВО уничтожила девять беспилотников, летевших на Москву
8:32
ВС РФ поразили подстанцию Кочеток и портовый пункт Вилково
8:24
Никто их не узнает? Какую фамилию дети Кейт Миддлтон и принца Уильяма используют в школе
8:15
Умер первый слушатель песни «Владимирский централ» Леонид Телешев
8:10
Русская версия «Отчаянных домохозяек»: кто из наших актрис сыграл бы в сериале в 2026
8:10
Опоила и воспользовалась: 38-летнюю британку обвинили в совращении подростка

Сейчас читают

В России пресекли схему накрутки цен на бензин
Зеленский согласился на переговоры с Россией и США до конца октября
Мама сидела бледная у гроба сына: как прошло прощание с Соседовым
Гороскоп на сегодня, 5 октября, для всех знаков зодиака