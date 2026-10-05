Опоила и воспользовалась: 38-летнюю британку обвинили в совращении подростка

Lancs Live: 38-летнюю жительницу Великобритании обвинили в совращении подростка

В Великобритании судят 38-летнюю Кирсти Слейтер, которую обвиняют в совращении мальчика младше 16 лет. Об этом сообщают журналисты Lancs Live.

По словам подростка, однажды ночью он остался наедине со Слейтер. Он выпил пива, почувствовал туман в голове и попросил женщину научить его целоваться. Слейтер согласилась. После первого поцелуя мальчик снова выпил, и женщина предложила ему потрогать ее грудь. Затем, как утверждает подросток, она занялась с ним сексом.

«Я чувствовал себя растерянно. Это было сюрреалистично», — заявил он.

После произошедшего Слейтер, по словам мальчика, попросила держать это в тайне. Однако он чувствовал себя слишком плохо и рассказал обо всем психологу. Предполагаемая совратительница отрицает все обвинения.

Ранее, писал 5-tv.ru, лондонский учитель предстал перед судом по обвинению в девяти изнасилованиях ученицы. Он начал проявлять интерес к девушке, когда ей еще не было 16 лет.

Во время дополнительных занятий в школьной кладовке он совершил насилие, позже просил у нее откровенные фото. Уйдя из школы, педагог пригласил бывшую ученицу домой и заявил, что хочет ребенка, после чего снова совершил насилие. Он переводил девочке деньги, что заметил ее отец.

Также 5-tv.ru сообщал, что в Волжске разыскивают 47-летнего мужчину, подозреваемого в насилии над восьмилетней девочкой. Он был знаком с семьей и помогал матери, поскольку отец девочки погиб на СВО. Женщина сама отправила дочь навстречу растлителю.

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