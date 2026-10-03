Подозреваемого в изнасиловании ребенка участника СВО разыскивают в Волжске

В Марий Эл разыскивают мужчину по подозрению в преступлении против ребенка

В Волжске Республики Марий Эл разыскивают 47-летнего мужчину, подозреваемого в преступлении против восьмилетней девочки. Об этом сообщил источник 5-tv.ru.

По предварительным данным, Рустам Г. был знаком с семьей ребенка и помогал матери девочки по хозяйству, так как глава семейства погиб в зоне СВО. Накануне женщина попросила его купить сигареты и энергетический напиток, а затем отправила дочь забрать покупки.

В Центральном парке Волжска девочка встретила мужчину. Предположительно, он отвел ребенка в кусты, где совершил насильственные действия сексуального характера.

По данным источника, мужчина ранее уже привлекался к уголовной ответственности. В его биографии значатся судимости за кражу и уклонение от отбывания наказания.

Сейчас подозреваемый находится в розыске. Его местонахождение пока не установлено.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Московский городской суд назначил пожизненное лишение свободы 41-летнему мужчине, которого признали виновным в преступлениях против половой неприкосновенности несовершеннолетних.

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