Подозреваемого в изнасиловании ребенка участника СВО разыскивают в Волжске

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Виктория Федорова
Виктория Федорова Журналист 27 0

Мужчина уже привлекался у уголовной ответственности.

В Марий Эл ищут подозреваемого в растлении девочки

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Виноградов

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В Марий Эл разыскивают мужчину по подозрению в преступлении против ребенка

В Волжске Республики Марий Эл разыскивают 47-летнего мужчину, подозреваемого в преступлении против восьмилетней девочки. Об этом сообщил источник 5-tv.ru.

По предварительным данным, Рустам Г. был знаком с семьей ребенка и помогал матери девочки по хозяйству, так как глава семейства погиб в зоне СВО. Накануне женщина попросила его купить сигареты и энергетический напиток, а затем отправила дочь забрать покупки.

В Центральном парке Волжска девочка встретила мужчину. Предположительно, он отвел ребенка в кусты, где совершил насильственные действия сексуального характера.

По данным источника, мужчина ранее уже привлекался к уголовной ответственности. В его биографии значатся судимости за кражу и уклонение от отбывания наказания.

Сейчас подозреваемый находится в розыске. Его местонахождение пока не установлено.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Московский городской суд назначил пожизненное лишение свободы 41-летнему мужчине, которого признали виновным в преступлениях против половой неприкосновенности несовершеннолетних. 

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