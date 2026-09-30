Хотел от нее ребенка: учитель изнасиловал ученицу в кладовке

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Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 60 0

Сотрудник школы отправлял девушке деньги и интимные фотографии.

Учитель изнасиловал ученицу и хотел от нее ребенка

Фото: 5-tv.ru

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Metro: учитель изнасиловал ученицу в кладовке, чтобы она родила ему ребенка

Учитель хотел, чтобы ученица выносила его ребенка после того, как изнасиловала ее в кладовке. Об этом сообщило Metro.

В Лондоне 32-летний учитель естествознания Дарлингтон Нуверти предстал перед судом по обвинению в девяти случаях изнасилования.

Как заявил прокурор, преподаватель воспользовался разницей в положении между ним и ученицей. По версии стороны обвинения, мужчина начал проявлять интерес к девушке, когда она училась в десятом классе и была младше 16 лет.

По словам прокурора, Нуверти делал школьнице комплименты сексуального характера, а позже предложил дополнительные занятия Обвинение утверждает, что во время одной из таких встреч в школьной кладовке он запер дверь и совершил насилие.

Суду сообщили, что после этого школьный сотрудник заметил происходящее и рассказал о ситуации руководству, после чего началось внутреннее расследование.

Также преподаватель просил девушку отправлять ему откровенные фотографии, отправлял ей собственные материалы и предлагал встречи после уроков. По версии прокуратуры, он неоднократно совершал в отношении нее насильственные действия.

Позже Нуверти покинул школу и нашел работу в другом учебном заведении. Спустя несколько месяцев он пригласил бывшую ученицу к себе домой и заявил, что хочет, чтобы она родила ему ребенка. После этого он снова совершил насилие.

Обвинение также сообщило, что мужчина переводил девушке деньги. Ее отец заметил расходы и после проверки банковского счета узнал о поступлениях от Нуверти. После этого девушка рассказала родителю о случившемся.

Сам обвиняемый отрицает все обвинения. Он заявил, что их отношения носили исключительно профессиональный характер и что сексуальных контактов между ним и заявительницей не было. Судебный процесс продолжается.

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