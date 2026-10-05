«Прорвемся!» — Ирина Волк обратилась к сотрудникам уголовного розыска

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София Головизнина
София Головизнина Журналист 42 0

Коллегам в их профессиональный праздник пожелали удачи, поддержки друзей и тепла родных и близких.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

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Волк поздравила сотрудников уголовного розыска с профессиональным праздником

Сотрудники уголовного розыска 5 октября отмечают профессиональный праздник. Поздравление коллегам опубликовала официальный представитель Министерства внутренних дел России Ирина Волк в своем Telegram-канале.

Обращение она начала со строки «А пожелай ты им ни пуха ни пера!». Волк призналась, что в праздничный день будет напевать эти слова, вспоминая коллег.

«Хочу пожелать, чтобы интуиция и удача не подводили, улики и доказательства находились, друзья всегда приходили на помощь в трудных ситуациях, а дома ждали родные и близкие», — написала она.

Волк подчеркнула, что опасная и трудная служба сотрудников уголовного розыска очень важна для людей. Она пожелала, чтобы чувство выполненного служебного долга придавало им уверенность в себе и силы двигаться дальше.

Свое поздравление представитель ведомства завершила коротким напутствием: «Прорвемся!».

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