Благородная миссия: Путин поздравил учителей с профессиональным праздником
Глава государства подчеркнул: опыт и чуткость педагогов помогают детям поверить в себя.
Фото, видео: © РИА Новости/Вячеслав Прокофьев; 5-tv.ru
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Путин поздравил учителей с профессиональным праздником
Призвание, требующее мудрости, терпения, постоянного внимания к детям и воспитанникам. Президент России Владимир Путин поздравил учителей с профессиональным праздником, подчеркнув, что быть педагогом — это благородная и ответственная миссия. Глава государства отметил: опыт и чуткость учителей помогают детям поверить в себя. И сегодня, по словам президента, как никогда важно, чтобы школьники, студенты, вне зависимости от того, где они живут, чувствовали себя частью большой единой страны.
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