Сухость и першение: почему после включения отопления может болеть горло

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Лилия Килячкова
Лилия Килячкова 24 0

С началом отопительного сезона воздух в помещениях становится суше.

Почему после включения отопления болит горло: советы врачей

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Юлия Майорова

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Life.ru: сухой воздух после включения батарей может вызывать боль в горле

Боль и неприятные ощущения в горле после начала отопительного сезона не всегда связаны с простудой. О влиянии сухого воздуха на слизистые и способах уменьшить дискомфорт врач-терапевт Кристина Радина и врач-инфекционист Марият Мухина рассказали Life.ru.

Когда работают батареи, влажность в помещении снижается. Из-за этого защитная пленка слизистой носа и горла теряет влагу, а на поверхности могут появляться микротрещины. Это способно вызывать сухость, першение, царапанье и боль.

Сухой воздух также может мешать нормальной работе ресничек, которые помогают очищать дыхательные пути от пыли и бактерий. При заложенном носе неприятные ощущения способны усиливаться: человек начинает дышать ртом, и слизистая горла пересыхает еще сильнее.

Особенно внимательно следить за влажностью Радина рекомендует людям с астмой, фарингитом и бронхитом, поскольку сухой воздух может способствовать обострению и затяжному течению этих заболеваний.

Для улучшения микроклимата врачи советуют использовать увлажнитель, регулярно проветривать помещение и пить достаточно жидкости. Радина также рекомендует промывать нос спреем на основе морской воды. На ночь можно пить теплую воду, молоко или чай с медом. При отсутствии увлажнителя рядом с кроватью можно поставить емкость с водой.

По словам Мухиной, в квартирах с герметичными окнами зимой влажность иногда опускается до 15–20%. Комфортным уровнем специалист считает 40–60%, а при показателях ниже 30% жалобы на сухость слизистых становятся более распространенными.

В качестве местных средств инфекционист назвала препараты с гиалуроновой кислотой и солевые растворы. Если проблема сохраняется, она рекомендует проверить слизистую на инфекции и оценить состояние носовой перегородки.

Если боль и сухость не проходят в течение трех-четырех дней или становится больно глотать, Радина советует обратиться к врачу.

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