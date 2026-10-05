Возбуждено уголовное дело: в Тверской области осквернили Ржевский мемориал

В Тверской области осквернили Ржевский мемориал

Уголовное дело было возбуждено после осквернения Ржевского мемориала в Тверской области. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета по региону в своем Telegram-канале.

О том, что памятник, посвященный советским воинам, был осквернен следователи узнали из мониторинга социальных сетей. В интернете завирусился ролик, на котором неизвестные молодые люди идут рядом с мемориалом. В этот момент одна из девушек адресует в сторону мемориала бранные слова.

По данному факту сотрудники СК по Тверской области возбудили уголовное дело по статье «Публичное осквернение символов воинской славы России». Правоохранители устанавливают личности молодых людей, а также выясняют все обстоятельства произошедшего.

Региональная прокуратура также контролирует ход расследования.

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