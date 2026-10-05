Возбуждено уголовное дело: в Тверской области осквернили Ржевский мемориал

О произошедшем узнали из социальных сетей.
Фото: Екатерина Лазарева/URA.RU/ТАСС
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В Тверской области осквернили Ржевский мемориал
Уголовное дело было возбуждено после осквернения Ржевского мемориала в Тверской области. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета по региону в своем Telegram-канале.
О том, что памятник, посвященный советским воинам, был осквернен следователи узнали из мониторинга социальных сетей. В интернете завирусился ролик, на котором неизвестные молодые люди идут рядом с мемориалом. В этот момент одна из девушек адресует в сторону мемориала бранные слова.
По данному факту сотрудники СК по Тверской области возбудили уголовное дело по статье «Публичное осквернение символов воинской славы России». Правоохранители устанавливают личности молодых людей, а также выясняют все обстоятельства произошедшего.
Региональная прокуратура также контролирует ход расследования.
Ранее 5-tv.ru писал, что блогер, устроивший скандальную провокацию на Мамаевом кургане, извинился и попытался оправдаться за свой поступок. Циничная шутка была снята на видео в святом для миллионов людей месте и шокировала всю страну. Ради просмотров автор ролика закинул пятитысячную купюру в бассейн у монумента героям Сталинградской битвы.
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