Российские военнослужащие освободили населенный пункт Самойловка в Запорожской области. Об этом сообщило Минобороны России в канале в мессенджере МАКС.

«Подразделения группировки войск „Восток“ <…> решительными действиями освободили населенный пункт Самойловка Запорожской области», — говорится в сводке.

Также, по данным министерства, подразделения группировки войск «Восток» нанесли поражение живой силе и технике двух десантно-штурмовых бригад, двух штурмовых полков ВСУ и бригады морской пехоты.

Удары пришлись по районам населенных пунктов Тихое и Чаплино Днепропетровской области, а также Воскресенки, Мировки, Заливного, Омельника, Барвиновки, Общего и Никольского Запорожской области.

В Минобороны заявили, что потери ВСУ составили более 255 боевиков. Также были уничтожены две боевые бронированные машины, 14 автомобилей, орудие полевой артиллерии и станция контрбатарейной борьбы.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что российские силы ПВО за ночь перехватили и уничтожили 199 украинских беспилотников самолетного типа. По данным Минобороны РФ, дроны были сбиты над Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Орловской, Рязанской, Тульской и Ростовской областями. Также средства ПВО уничтожили беспилотники над Московским регионом, Краснодарским краем, Крымом и акваторией Черного моря.

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